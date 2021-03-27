CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, March 26, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;34;Calm;0;63% Arcata;Clear;44;ESE;3;95% Auburn;Clear;54;E;6;46% Avalon;Clear;53;WNW;7;50% Bakersfield;Clear;57;Calm;0;41% Beale AFB;Clear;50;E;5;64% Big Bear City;Partly cloudy;37;ENE;13;32% Bishop;Mostly clear;46;N;13;25% Blue Canyon;Clear;44;N;3;27% Blythe;Clear;54;NE;3;42% Burbank;Clear;56;Calm;0;61% Camarillo;Clear;54;Calm;0;74% Camp Pendleton;Clear;53;NNE;2;79% Campo;Clear;41;ENE;3;95% Carlsbad;Clear;49;Calm;0;86% Chico;Clear;55;ENE;7;43% China Lake;Partly cloudy;50;SW;8;19% Chino;Partly cloudy;53;NNW;2;65% Concord;Clear;59;S;5;37% Corona;Mostly clear;53;E;5;68% Crescent City;Clear;47;N;12;89% Daggett-Barstow;Mostly cloudy;53;W;7;22% Edwards AFB;Mostly cloudy;53;NW;9;45% El Centro;Clear;58;SW;5;38% Eureka;Mostly clear;43;ESE;3;90% Fairfield;Clear;50;Calm;0;52% Fresno;Clear;61;Calm;0;42% Fullerton;Partly cloudy;57;Calm;0;59% Hanford;Clear;50;Calm;0;82% Hawthorne;Clear;55;SW;3;71% Hayward;Clear;55;Calm;0;66% Imperial;Clear;58;SW;5;38% Imperial Beach;Clear;52;N;3;80% Lancaster;Partly cloudy;50;WSW;5;53% Lemoore Nas;Clear;51;W;3;45% Lincoln;Clear;43;ENE;7;81% Livermore;Clear;54;Calm;0;50% Lompoc;Clear;46;Calm;0;88% Long Beach;Mostly clear;55;NNW;5;68% Los Alamitos;Partly cloudy;55;NNW;5;68% Los Angeles;Clear;55;Calm;0;74% Los Angeles Downtown;Clear;55;Calm;0;74% Madera;Clear;55;ENE;2;66% Mammoth;Clear;40;N;5;61% Marysville;Clear;52;Calm;0;54% Mather AFB;Clear;55;NE;3;43% Merced;Clear;50;SSE;5;68% Merced (airport);Clear;50;SSE;5;68% Miramar Mcas;Clear;54;N;6;74% Modesto;Clear;56;Calm;0;45% Moffett Nas;Clear;55;Calm;0;66% Mojave;Partly cloudy;51;WNW;6;49% Montague;Clear;46;NW;6;53% Monterey Rabr;Clear;58;S;6;42% Mount Shasta;Clear;47;N;6;42% Napa County;Clear;53;SE;5;50% Needles;Mostly clear;60;W;9;17% North Island;Clear;58;NNE;5;64% Oakland;Clear;52;WSW;2;78% Oceanside;Clear;49;Calm;0;86% Ontario;Partly cloudy;53;NNW;2;65% Oroville;Clear;55;NE;5;52% Oxnard;Clear;52;Calm;0;82% Palm Springs;Mostly clear;65;WNW;6;32% Palmdale;Partly cloudy;51;WNW;8;54% Paso Robles;Clear;51;NW;5;50% Point Mugu;Clear;52;Calm;0;82% Porterville;Clear;52;E;5;68% Ramona;Clear;42;Calm;0;88% Redding;Clear;62;NNW;8;29% Riverside;Mostly clear;54;NNE;3;66% Riverside March;Mostly clear;45;Calm;0;75% Sacramento;Clear;56;Calm;0;41% Sacramento International;Clear;54;Calm;0;50% Salinas;Clear;54;NNE;5;58% San Bernardino;Partly cloudy;53;Calm;0;62% San Carlos;Clear;55;S;3;47% San Diego;Clear;58;NNE;5;64% San Diego Brown;Clear;53;NNW;3;68% San Diego Montgomery;Clear;54;N;3;71% San Francisco;Clear;53;W;2;49% San Jose;Clear;55;NNW;7;46% San Luis Obispo;Clear;49;SW;3;83% San Nicolas Island;Clear;51;NW;14;71% Sandberg;Clear;47;NNW;15;55% Santa Ana;Mostly clear;52;E;2;82% Santa Barbara;Clear;52;WSW;5;76% Santa Maria;Clear;48;Calm;0;82% Santa Monica;Clear;52;Calm;0;80% Santa Rosa;Clear;51;Calm;0;63% Santa Ynez;Clear;45;E;3;93% Santee;Clear;52;Calm;0;76% South Lake Tahoe;Clear;31;Calm;0;58% Stockton;Clear;52;WNW;12;56% Thermal;Clear;64;NNW;9;27% Truckee-Tahoe;Clear;27;Calm;0;68% Twentynine Palms;Partly cloudy;54;WNW;5;22% Ukiah;Clear;53;Calm;0;56% Vacaville;Clear;52;WSW;3;48% Van Nuys;Clear;54;WSW;3;64% Vandenberg AFB;Clear;45;E;3;92% Victorville;Mostly cloudy;47;NNE;3;30% Visalia;Clear;55;Calm;0;63% Watsonville;Clear;51;N;3;73% _____ Copyright 2021 AccuWeather