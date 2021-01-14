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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 06:00 AM PST Thursday, January 14, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;24;Calm;0;91%

Arcata;Mostly clear;46;ESE;2;98%

Auburn;Clear;48;ESE;6;57%

Avalon;Clear;67;NNW;3;23%

Bakersfield;Clear;43;S;3;70%

Beale AFB;Fog;43;E;3;100%

Big Bear City;Mostly clear;28;Calm;0;86%

Bishop;Clear;37;WNW;7;61%

Blue Canyon;Clear;53;NE;5;9%

Blythe;Clear;46;NE;2;27%

Burbank;Clear;55;NE;3;35%

Camarillo;Clear;69;NE;10;28%

Camp Pendleton;Clear;59;NNE;3;36%

Campo;Clear;63;NE;5;26%

Carlsbad;Clear;44;Calm;0;73%

Chico;Mostly clear;45;N;5;87%

China Lake;Mostly clear;33;Calm;0;49%

Chino;Clear;52;N;4;47%

Concord;Clear;48;Calm;0;92%

Corona;Mostly clear;64;Calm;0;76%

Crescent City;Partly cloudy;45;ESE;3;96%

Daggett-Barstow;Clear;45;W;15;33%

Edwards AFB;Mostly cloudy;32;Calm;0;53%

El Centro;Clear;45;W;3;36%

Eureka;Mostly clear;44;ESE;2;98%

Fairfield;Fog;43;Calm;0;93%

Fresno;Partly cloudy;43;Calm;0;79%

Fullerton;Mostly clear;48;Calm;0;60%

Hanford;Mostly cloudy;36;Calm;0;96%

Hawthorne;Mostly clear;50;Calm;0;74%

Hayward;Clear;49;Calm;0;86%

Imperial;Clear;45;W;3;36%

Imperial Beach;Mostly clear;46;WSW;3;49%

Lancaster;Partly cloudy;32;Calm;0;60%

Lemoore Nas;Cloudy;51;SE;3;56%

Lincoln;Mostly cloudy;34;Calm;0;100%

Livermore;Clear;53;E;10;85%

Lompoc;Clear;43;E;5;85%

Long Beach;Partly cloudy;51;Calm;0;60%

Los Alamitos;Partly cloudy;51;Calm;0;60%

Los Angeles;Clear;51;Calm;0;63%

Los Angeles Downtown;Clear;51;Calm;0;63%

Madera;Mostly cloudy;47;E;1;100%

Mammoth;Mostly clear;35;SSE;4;96%

Marysville;Fog;41;Calm;0;92%

Mather AFB;Fog;41;E;5;100%

Merced;Cloudy;50;Calm;0;93%

Merced (airport);Cloudy;50;Calm;0;93%

Miramar Mcas;Clear;53;E;7;42%

Modesto;Cloudy;47;ENE;5;96%

Moffett Nas;Clear;52;W;3;87%

Mojave;Clear;41;WNW;3;54%

Montague;Mostly clear;33;ENE;8;91%

Monterey Rabr;Clear;49;Calm;0;92%

Mount Shasta;Clear;30;Calm;0;88%

Napa County;Fog;50;NE;3;92%

Needles;Mostly clear;57;WNW;10;18%

North Island;Mostly clear;50;WNW;3;60%

Oakland;Mostly clear;45;NNE;2;97%

Oceanside;Clear;44;Calm;0;73%

Ontario;Clear;52;N;4;47%

Oroville;Clear;39;Calm;0;93%

Oxnard;Clear;56;NNW;3;48%

Palm Springs;Clear;58;WNW;8;30%

Palmdale;Partly cloudy;36;Calm;0;67%

Paso Robles;Clear;39;Calm;0;85%

Point Mugu;Clear;57;NNW;12;48%

Porterville;Clear;36;SE;3;85%

Ramona;Clear;49;SW;1;49%

Redding;Mostly clear;45;NW;7;89%

Riverside;Clear;58;ENE;7;34%

Riverside March;Clear;43;Calm;0;57%

Sacramento;Fog;44;Calm;0;92%

Sacramento International;Fog;43;Calm;0;97%

Salinas;Clear;50;E;8;79%

San Bernardino;Clear;51;E;6;42%

San Carlos;Clear;55;S;7;82%

San Diego;Mostly clear;50;WNW;3;60%

San Diego Brown;Mostly clear;53;SE;8;36%

San Diego Montgomery;Mostly clear;51;Calm;0;43%

San Francisco;Clear;50;NE;3;94%

San Jose;Clear;47;SE;5;92%

San Luis Obispo;Mostly clear;64;N;3;53%

San Nicolas Island;Clear;61;WNW;5;39%

Sandberg;Clear;52;N;3;46%

Santa Ana;Clear;47;ENE;3;62%

Santa Barbara;Clear;45;Calm;0;73%

Santa Maria;Clear;65;NNE;18;43%

Santa Monica;Mostly clear;51;Calm;0;58%

Santa Rosa;Fog;50;NNW;6;100%

Santa Ynez;Clear;43;Calm;0;81%

Santee;Clear;43;Calm;0;70%

South Lake Tahoe;Clear;24;S;3;91%

Stockton;Fog;46;Calm;0;88%

Thermal;Clear;42;WSW;7;57%

Truckee-Tahoe;Fog;23;Calm;0;92%

Twentynine Palms;Mostly clear;49;NW;4;31%

Ukiah;Mostly cloudy;51;N;3;89%

Vacaville;Fog;42;WSW;3;91%

Van Nuys;Clear;61;N;16;33%

Vandenberg AFB;Clear;63;Calm;0;47%

Victorville;Clear;35;NNE;4;60%

Visalia;Clear;40;W;3;89%

Watsonville;Clear;57;E;8;83%

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Copyright 2021 AccuWeather