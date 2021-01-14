CA Current Conditions as of 06:00 AM PST Thursday, January 14, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;24;Calm;0;91% Arcata;Mostly clear;46;ESE;2;98% Auburn;Clear;48;ESE;6;57% Avalon;Clear;67;NNW;3;23% Bakersfield;Clear;43;S;3;70% Beale AFB;Fog;43;E;3;100% Big Bear City;Mostly clear;28;Calm;0;86% Bishop;Clear;37;WNW;7;61% Blue Canyon;Clear;53;NE;5;9% Blythe;Clear;46;NE;2;27% Burbank;Clear;55;NE;3;35% Camarillo;Clear;69;NE;10;28% Camp Pendleton;Clear;59;NNE;3;36% Campo;Clear;63;NE;5;26% Carlsbad;Clear;44;Calm;0;73% Chico;Mostly clear;45;N;5;87% China Lake;Mostly clear;33;Calm;0;49% Chino;Clear;52;N;4;47% Concord;Clear;48;Calm;0;92% Corona;Mostly clear;64;Calm;0;76% Crescent City;Partly cloudy;45;ESE;3;96% Daggett-Barstow;Clear;45;W;15;33% Edwards AFB;Mostly cloudy;32;Calm;0;53% El Centro;Clear;45;W;3;36% Eureka;Mostly clear;44;ESE;2;98% Fairfield;Fog;43;Calm;0;93% Fresno;Partly cloudy;43;Calm;0;79% Fullerton;Mostly clear;48;Calm;0;60% Hanford;Mostly cloudy;36;Calm;0;96% Hawthorne;Mostly clear;50;Calm;0;74% Hayward;Clear;49;Calm;0;86% Imperial;Clear;45;W;3;36% Imperial Beach;Mostly clear;46;WSW;3;49% Lancaster;Partly cloudy;32;Calm;0;60% Lemoore Nas;Cloudy;51;SE;3;56% Lincoln;Mostly cloudy;34;Calm;0;100% Livermore;Clear;53;E;10;85% Lompoc;Clear;43;E;5;85% Long Beach;Partly cloudy;51;Calm;0;60% Los Alamitos;Partly cloudy;51;Calm;0;60% Los Angeles;Clear;51;Calm;0;63% Los Angeles Downtown;Clear;51;Calm;0;63% Madera;Mostly cloudy;47;E;1;100% Mammoth;Mostly clear;35;SSE;4;96% Marysville;Fog;41;Calm;0;92% Mather AFB;Fog;41;E;5;100% Merced;Cloudy;50;Calm;0;93% Merced (airport);Cloudy;50;Calm;0;93% Miramar Mcas;Clear;53;E;7;42% Modesto;Cloudy;47;ENE;5;96% Moffett Nas;Clear;52;W;3;87% Mojave;Clear;41;WNW;3;54% Montague;Mostly clear;33;ENE;8;91% Monterey Rabr;Clear;49;Calm;0;92% Mount Shasta;Clear;30;Calm;0;88% Napa County;Fog;50;NE;3;92% Needles;Mostly clear;57;WNW;10;18% North Island;Mostly clear;50;WNW;3;60% Oakland;Mostly clear;45;NNE;2;97% Oceanside;Clear;44;Calm;0;73% Ontario;Clear;52;N;4;47% Oroville;Clear;39;Calm;0;93% Oxnard;Clear;56;NNW;3;48% Palm Springs;Clear;58;WNW;8;30% Palmdale;Partly cloudy;36;Calm;0;67% Paso Robles;Clear;39;Calm;0;85% Point Mugu;Clear;57;NNW;12;48% Porterville;Clear;36;SE;3;85% Ramona;Clear;49;SW;1;49% Redding;Mostly clear;45;NW;7;89% Riverside;Clear;58;ENE;7;34% Riverside March;Clear;43;Calm;0;57% Sacramento;Fog;44;Calm;0;92% Sacramento International;Fog;43;Calm;0;97% Salinas;Clear;50;E;8;79% San Bernardino;Clear;51;E;6;42% San Carlos;Clear;55;S;7;82% San Diego;Mostly clear;50;WNW;3;60% San Diego Brown;Mostly clear;53;SE;8;36% San Diego Montgomery;Mostly clear;51;Calm;0;43% San Francisco;Clear;50;NE;3;94% San Jose;Clear;47;SE;5;92% San Luis Obispo;Mostly clear;64;N;3;53% San Nicolas Island;Clear;61;WNW;5;39% Sandberg;Clear;52;N;3;46% Santa Ana;Clear;47;ENE;3;62% Santa Barbara;Clear;45;Calm;0;73% Santa Maria;Clear;65;NNE;18;43% Santa Monica;Mostly clear;51;Calm;0;58% Santa Rosa;Fog;50;NNW;6;100% Santa Ynez;Clear;43;Calm;0;81% Santee;Clear;43;Calm;0;70% South Lake Tahoe;Clear;24;S;3;91% Stockton;Fog;46;Calm;0;88% Thermal;Clear;42;WSW;7;57% Truckee-Tahoe;Fog;23;Calm;0;92% Twentynine Palms;Mostly clear;49;NW;4;31% Ukiah;Mostly cloudy;51;N;3;89% Vacaville;Fog;42;WSW;3;91% Van Nuys;Clear;61;N;16;33% Vandenberg AFB;Clear;63;Calm;0;47% Victorville;Clear;35;NNE;4;60% Visalia;Clear;40;W;3;89% Watsonville;Clear;57;E;8;83% _____ Copyright 2021 AccuWeather