CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Monday, November 30, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;24;NE;3;95%
Arcata;Mostly clear;44;NNE;2;99%
Auburn;Clear;46;ENE;3;61%
Avalon;Clear;67;NW;6;11%
Bakersfield;Clear;49;E;5;47%
Beale AFB;Clear;43;Calm;0;76%
Big Bear City;Clear;21;Calm;0;49%
Bishop;Clear;31;WNW;8;29%
Blue Canyon;Clear;46;ENE;3;31%
Blythe;Clear;46;SW;4;38%
Burbank;Clear;53;N;5;24%
Camarillo;Mostly clear;53;ENE;3;56%
Camp Pendleton;Clear;57;NNE;3;56%
Campo;Clear;45;ENE;5;22%
Carlsbad;Clear;40;Calm;0;100%
Chico;Clear;45;Calm;0;61%
China Lake;Clear;41;WNW;4;23%
Chino;Mostly clear;54;NNE;3;28%
Concord;Clear;45;N;3;62%
Corona;Mostly clear;59;E;5;23%
Crescent City;Mostly clear;42;NE;5;95%
Daggett-Barstow;Clear;42;SW;6;24%
Edwards AFB;Mostly clear;35;Calm;0;29%
El Centro;Clear;48;WSW;5;43%
Eureka;Mostly clear;44;Calm;0;93%
Fairfield;Clear;44;NNW;7;72%
Fresno;Mostly clear;46;E;3;60%
Fullerton;Mostly cloudy;53;Calm;0;48%
Hanford;Clear;38;Calm;0;85%
Hawthorne;Partly cloudy;54;Calm;0;77%
Hayward;Clear;48;ENE;3;62%
Imperial;Clear;48;WSW;5;43%
Imperial Beach;Mostly clear;57;Calm;0;71%
Lancaster;Partly cloudy;35;Calm;0;36%
Lemoore Nas;Clear;39;N;7;50%
Lincoln;Clear;34;NE;6;93%
Livermore;Clear;44;Calm;0;62%
Lompoc;Clear;38;E;5;92%
Long Beach;Mostly cloudy;52;NW;5;71%
Los Alamitos;Mostly cloudy;52;NW;5;71%
Los Angeles;Mostly clear;55;Calm;0;63%
Los Angeles Downtown;Mostly clear;55;Calm;0;63%
Madera;Clear;41;E;3;73%
Mammoth;Clear;30;NE;4;91%
Marysville;Clear;41;N;5;75%
Mather AFB;Mostly clear;43;Calm;0;87%
Merced;Clear;40;SE;3;76%
Merced (airport);Clear;40;SE;3;76%
Miramar Mcas;Partly cloudy;48;Calm;0;45%
Modesto;Clear;47;WNW;5;63%
Moffett Nas;Clear;43;WNW;1;87%
Mojave;Clear;45;WNW;7;52%
Montague;Clear;34;Calm;0;78%
Monterey Rabr;Clear;44;ESE;3;78%
Mount Shasta;Clear;36;N;3;75%
Napa County;Clear;38;E;3;79%
Needles;Clear;51;SW;14;20%
North Island;Mostly clear;53;Calm;0;60%
Oakland;Mostly clear;44;W;2;87%
Oceanside;Clear;40;Calm;0;100%
Ontario;Mostly clear;54;NNE;3;28%
Oroville;Clear;44;E;5;70%
Oxnard;Mostly clear;47;WNW;6;86%
Palm Springs;Clear;56;Calm;0;26%
Palmdale;Mostly clear;36;SW;3;35%
Paso Robles;Clear;39;Calm;0;54%
Point Mugu;Mostly clear;49;Calm;0;83%
Porterville;Clear;43;E;5;67%
Ramona;Clear;39;Calm;0;64%
Redding;Clear;51;NNW;7;56%
Riverside;Mostly clear;58;NE;6;20%
Riverside March;Clear;41;Calm;0;27%
Sacramento;Clear;45;Calm;0;73%
Sacramento International;Clear;43;NW;3;76%
Salinas;Clear;46;W;3;82%
San Bernardino;Clear;47;Calm;0;29%
San Carlos;Mostly clear;45;Calm;0;81%
San Diego;Mostly clear;53;Calm;0;60%
San Diego Brown;Partly cloudy;51;SE;6;54%
San Diego Montgomery;Partly cloudy;53;Calm;0;48%
San Francisco;Mostly clear;49;WNW;2;86%
San Jose;Mostly clear;47;SSE;3;73%
San Luis Obispo;Clear;56;N;5;32%
San Nicolas Island;Clear;55;WNW;10;54%
Sandberg;Clear;51;NNW;7;18%
Santa Ana;Partly cloudy;49;ENE;2;73%
Santa Barbara;Clear;44;NE;2;66%
Santa Maria;Clear;62;N;12;19%
Santa Monica;Mostly clear;47;NE;2;79%
Santa Rosa;Mostly clear;40;Calm;0;89%
Santa Ynez;Mostly clear;37;NE;3;93%
Santee;Clear;46;Calm;0;49%
South Lake Tahoe;Clear;27;S;5;63%
Stockton;Mostly clear;44;NW;5;65%
Thermal;Clear;45;WNW;6;51%
Truckee-Tahoe;Clear;25;WNW;3;73%
Twentynine Palms;Clear;43;WSW;3;31%
Ukiah;Clear;43;W;3;79%
Vacaville;Clear;43;Calm;0;73%
Van Nuys;Mostly clear;60;N;17;15%
Vandenberg AFB;Clear;55;N;5;31%
Victorville;Clear;36;W;3;39%
Visalia;Clear;42;E;6;72%
Watsonville;Clear;46;Calm;0;76%
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