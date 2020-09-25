CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Thursday, September 24, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Partly cloudy;53;Calm;0;60%
Arcata;Cloudy;57;NE;2;87%
Auburn;Clear;70;SE;8;49%
Avalon;Partly cloudy;71;Calm;0;29%
Bakersfield;Clear;75;Calm;0;39%
Beale AFB;Clear;73;S;7;48%
Big Bear City;Clear;45;Calm;0;45%
Bishop;Mostly cloudy;54;NNW;6;41%
Blue Canyon;Clear;57;SE;3;63%
Blythe;Mostly clear;87;WNW;1;14%
Burbank;Mostly clear;73;SSE;5;56%
Camarillo;Clear;69;Calm;0;60%
Camp Pendleton;Cloudy;66;SE;2;84%
Campo;Clear;60;NE;6;47%
Carlsbad;Cloudy;68;SSE;5;96%
Chico;Mostly cloudy;73;S;7;46%
China Lake;Clear;80;S;7;19%
Chino;Mostly clear;70;NNW;2;62%
Concord;Clear;68;SSE;7;48%
Corona;Mostly clear;66;W;3;81%
Crescent City;Fog;56;Calm;0;93%
Daggett-Barstow;Clear;80;WNW;14;22%
Edwards AFB;Mostly clear;70;SSW;12;34%
El Centro;Clear;86;W;9;21%
Eureka;Mostly cloudy;58;NW;2;85%
Fairfield;Clear;64;SW;21;64%
Fresno;Mostly clear;79;WNW;14;46%
Fullerton;Mostly cloudy;71;Calm;0;70%
Hanford;Clear;68;NW;3;58%
Hawthorne;Partly cloudy;68;Calm;0;81%
Hayward;Clear;66;WSW;9;69%
Imperial;Clear;86;W;9;21%
Imperial Beach;Mostly cloudy;68;SSW;9;87%
Lancaster;Clear;73;W;16;31%
Lemoore Nas;Clear;72;NW;9;49%
Lincoln;Clear;70;SSE;9;49%
Livermore;Clear;61;W;5;75%
Lompoc;Clear;59;WNW;5;89%
Long Beach;Mostly cloudy;67;SSE;5;96%
Los Alamitos;Mostly cloudy;67;SSE;5;96%
Los Angeles;Clear;69;Calm;0;72%
Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;72%
Madera;Clear;74;NW;8;61%
Mammoth;Mostly cloudy;50;NNW;3;63%
Marysville;Clear;71;SSE;10;50%
Mather AFB;Mostly clear;66;SE;9;55%
Merced;Clear;75;N;12;42%
Merced (airport);Clear;75;N;12;42%
Miramar Mcas;Cloudy;62;Calm;0;100%
Modesto;Clear;73;NNW;13;39%
Moffett Nas;Clear;62;N;3;74%
Mojave;Clear;72;WNW;13;32%
Montague;Cloudy;60;N;12;55%
Monterey Rabr;Mostly clear;64;NW;5;70%
Mount Shasta;Partly cloudy;55;Calm;0;63%
Napa County;Clear;63;SW;8;67%
Needles;Clear;91;SW;10;9%
North Island;Mostly cloudy;71;S;6;75%
Oakland;Clear;64;SSW;4;72%
Oceanside;Cloudy;68;SSE;5;96%
Ontario;Mostly clear;70;NNW;2;62%
Oroville;Clear;78;SE;9;44%
Oxnard;Clear;63;WNW;3;93%
Palm Springs;Clear;93;NW;9;16%
Palmdale;Clear;72;SW;3;27%
Paso Robles;Clear;72;NW;14;56%
Point Mugu;Clear;63;SW;3;90%
Porterville;Clear;69;ESE;6;56%
Ramona;Clear;61;Calm;0;72%
Redding;Clear;71;Calm;0;41%
Riverside;Mostly clear;74;W;3;44%
Riverside March;Clear;68;W;3;48%
Sacramento;Clear;67;S;6;56%
Sacramento International;Clear;68;SSE;12;54%
Salinas;Clear;69;W;10;52%
San Bernardino;Clear;74;Calm;0;35%
San Carlos;Mostly clear;64;W;8;63%
San Diego;Cloudy;71;S;6;75%
San Diego Brown;Mostly cloudy;65;Calm;0;93%
San Diego Montgomery;Cloudy;69;SSW;5;83%
San Francisco;Mostly clear;63;W;6;73%
San Jose;Clear;66;N;10;60%
San Luis Obispo;Clear;62;N;4;80%
San Nicolas Island;Clear;62;WNW;17;89%
Sandberg;Clear;58;NNW;5;43%
Santa Ana;Partly cloudy;68;SE;1;73%
Santa Barbara;Clear;62;NE;3;88%
Santa Maria;Clear;60;NW;3;83%
Santa Monica;Partly cloudy;67;ESE;2;72%
Santa Rosa;Mostly clear;66;NNW;7;52%
Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;100%
Santee;Partly cloudy;68;WSW;3;88%
South Lake Tahoe;Mostly clear;58;SW;7;40%
Stockton;Clear;69;SW;5;52%
Thermal;Clear;89;WNW;5;23%
Truckee-Tahoe;Clear;45;Calm;0;65%
Twentynine Palms;Mostly clear;82;W;4;16%
Ukiah;Clear;65;N;7;46%
Vacaville;Clear;71;SW;6;45%
Van Nuys;Partly cloudy;71;S;3;56%
Vandenberg AFB;Clear;58;NNW;9;90%
Victorville;Clear;70;SSW;3;30%
Visalia;Clear;69;Calm;0;60%
Watsonville;Clear;62;Calm;0;86%
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