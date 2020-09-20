CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, September 19, 2020
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;50;Calm;0;60%
Arcata;Partly cloudy;59;WNW;2;87%
Auburn;Mostly cloudy;63;Calm;0;59%
Avalon;Clear;69;NW;8;40%
Bakersfield;Clear;74;E;3;55%
Beale AFB;Mostly clear;65;Calm;0;62%
Big Bear City;Showers;50;Calm;0;57%
Bishop;Clear;62;NNW;7;34%
Blue Canyon;Clear;61;NE;7;47%
Blythe;Clear;89;S;2;20%
Burbank;Mostly clear;72;Calm;0;49%
Camarillo;Clear;65;Calm;0;72%
Camp Pendleton;Partly cloudy;67;SSW;2;77%
Campo;Clear;65;NE;7;51%
Carlsbad;Mostly cloudy;61;Calm;0;100%
Chico;Mostly cloudy;72;Calm;0;28%
China Lake;Clear;75;WNW;4;15%
Chino;Mostly clear;71;NNW;2;61%
Concord;Clear;74;SSE;7;47%
Corona;Mostly clear;71;WSW;5;62%
Crescent City;Mostly clear;60;NNW;10;89%
Daggett-Barstow;Clear;83;W;15;15%
Edwards AFB;Mostly clear;71;Calm;0;31%
El Centro;Mostly clear;89;W;5;32%
Eureka;Partly cloudy;60;NW;3;85%
Fairfield;Clear;67;SW;7;59%
Fresno;Mostly clear;76;WNW;8;42%
Fullerton;Mostly cloudy;71;SE;3;70%
Hanford;Clear;74;NW;7;45%
Hawthorne;Mostly cloudy;68;Calm;0;78%
Hayward;Clear;68;Calm;0;72%
Imperial;Mostly clear;89;W;5;32%
Imperial Beach;Mostly clear;70;NW;2;82%
Lancaster;Clear;70;WNW;15;46%
Lemoore Nas;Clear;67;NW;9;46%
Lincoln;Mostly clear;59;Calm;0;71%
Livermore;Mostly clear;68;Calm;0;62%
Lompoc;Cloudy;57;WNW;7;96%
Long Beach;Mostly cloudy;69;WNW;3;72%
Los Alamitos;Mostly cloudy;69;WNW;3;72%
Los Angeles;Clear;67;Calm;0;75%
Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;75%
Madera;Clear;67;Calm;0;62%
Mammoth;Cloudy;54;WNW;5;51%
Marysville;Clear;68;Calm;0;58%
Mather AFB;Partly cloudy;64;NNW;1;63%
Merced;Clear;66;SW;3;64%
Merced (airport);Clear;66;SW;3;64%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;66;Calm;0;93%
Modesto;Clear;73;WNW;7;49%
Moffett Nas;Mostly clear;64;NNE;2;84%
Mojave;Partly cloudy;67;WNW;7;45%
Montague;Clear;61;NE;9;42%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;62;Calm;0;84%
Mount Shasta;Clear;58;Calm;0;47%
Napa County;Mostly clear;66;SSE;5;72%
Needles;Clear;94;WSW;10;13%
North Island;Mostly clear;70;NNW;5;81%
Oakland;Clear;65;SW;2;77%
Oceanside;Mostly cloudy;61;Calm;0;100%
Ontario;Mostly clear;71;NNW;2;61%
Oroville;Mostly clear;68;Calm;0;52%
Oxnard;Clear;62;W;3;93%
Palm Springs;Cloudy;94;W;3;21%
Palmdale;Clear;67;W;8;25%
Paso Robles;Clear;67;NW;7;58%
Point Mugu;Clear;62;NW;3;86%
Porterville;Clear;71;Calm;0;62%
Ramona;Clear;64;Calm;0;55%
Redding;Clear;76;NNW;6;35%
Riverside;Partly cloudy;76;Calm;0;39%
Riverside March;Mostly clear;73;W;3;25%
Sacramento;Mostly clear;70;WSW;5;58%
Sacramento International;Clear;69;SW;5;60%
Salinas;Clear;62;N;6;83%
San Bernardino;Clear;78;Calm;0;20%
San Carlos;Mostly clear;66;Calm;0;77%
San Diego;Mostly clear;70;NNW;5;81%
San Diego Brown;Partly cloudy;66;W;3;93%
San Diego Montgomery;Partly cloudy;70;NW;3;81%
San Francisco;Mostly clear;65;WSW;3;72%
San Jose;Mostly clear;70;Calm;0;59%
San Luis Obispo;Clear;59;NE;2;87%
San Nicolas Island;Cloudy;58;WNW;16;96%
Sandberg;Clear;58;N;3;59%
Santa Ana;Mostly cloudy;69;S;1;66%
Santa Barbara;Clear;63;NE;2;79%
Santa Maria;Mostly clear;57;S;7;89%
Santa Monica;Mostly cloudy;66;NNW;1;74%
Santa Rosa;Partly cloudy;64;Calm;0;69%
Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%
Santee;Partly cloudy;68;WNW;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;50;Calm;0;63%
Stockton;Clear;73;W;8;54%
Thermal;Cloudy;87;W;4;26%
Truckee-Tahoe;Clear;45;Calm;0;70%
Twentynine Palms;Partly cloudy;80;SW;3;28%
Ukiah;Mostly cloudy;68;Calm;0;54%
Vacaville;Mostly clear;68;Calm;0;60%
Van Nuys;Mostly cloudy;71;ENE;3;50%
Vandenberg AFB;Mostly cloudy;55;N;7;100%
Victorville;Clear;71;SSW;4;30%
Visalia;Clear;71;WNW;5;58%
Watsonville;Mostly cloudy;60;Calm;0;92%
_____
Copyright 2020 AccuWeather