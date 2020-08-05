CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, August 5, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;69;S;7;29%

Arcata;Showers;60;NNW;2;88%

Auburn;Clear;72;ESE;9;52%

Avalon;Fog;58;WSW;9;90%

Bakersfield;Clear;80;WNW;7;33%

Beale AFB;Clear;72;S;9;60%

Big Bear City;Clear;50;Calm;0;61%

Bishop;Clear;81;SW;10;12%

Blue Canyon;Clear;65;E;3;44%

Blythe;Clear;97;S;6;15%

Burbank;Clear;67;SSE;5;75%

Camarillo;Clear;62;SSW;3;83%

Camp Pendleton;Cloudy;67;SSW;2;86%

Campo;Clear;60;ENE;5;69%

Carlsbad;Cloudy;68;SE;3;83%

Chico;Clear;82;SSE;9;39%

China Lake;Clear;82;SW;7;21%

Chino;Clear;65;WSW;2;84%

Concord;Partly cloudy;61;S;24;83%

Corona;Clear;67;W;6;84%

Crescent City;Cloudy;59;S;12;89%

Daggett-Barstow;Clear;87;WSW;17;19%

Edwards AFB;Clear;75;SSW;13;40%

El Centro;Clear;92;W;20;11%

Eureka;Showers;57;Calm;0;93%

Fairfield;Mostly clear;63;SW;24;75%

Fresno;Clear;79;WNW;15;40%

Fullerton;Cloudy;68;SSW;5;75%

Hanford;Clear;81;NNW;13;41%

Hawthorne;Mostly cloudy;65;Calm;0;77%

Hayward;Mostly cloudy;62;WSW;13;77%

Imperial;Clear;92;W;20;11%

Imperial Beach;Cloudy;67;W;5;81%

Lancaster;Clear;75;WSW;15;41%

Lemoore Nas;Clear;75;NNW;9;44%

Lincoln;Clear;70;SSE;9;59%

Livermore;Cloudy;61;WSW;10;83%

Lompoc;Fog;58;WNW;6;93%

Long Beach;Cloudy;66;S;6;77%

Los Alamitos;Cloudy;66;S;6;77%

Los Angeles;Mostly cloudy;67;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;67;Calm;0;78%

Madera;Clear;71;WNW;10;60%

Mammoth;Clear;69;WNW;4;36%

Marysville;Clear;71;SSE;14;58%

Mather AFB;Clear;64;S;4;71%

Merced;Clear;69;W;7;60%

Merced (airport);Clear;69;W;7;60%

Miramar Mcas;Cloudy;65;WSW;2;87%

Modesto;Clear;72;NNE;7;54%

Moffett Nas;Mostly cloudy;63;N;8;77%

Mojave;Mostly clear;81;NW;25;18%

Montague;Clear;77;NNW;10;41%

Monterey Rabr;Cloudy;65;WNW;8;75%

Mount Shasta;Clear;67;Calm;0;54%

Napa County;Clear;62;SW;8;80%

Needles;Clear;99;S;17;8%

North Island;Cloudy;68;W;5;75%

Oakland;Cloudy;62;SSW;6;89%

Oceanside;Cloudy;68;SE;3;83%

Ontario;Clear;65;WSW;2;84%

Oroville;Clear;79;S;10;50%

Oxnard;Mostly clear;60;W;5;89%

Palm Springs;Clear;91;SE;7;24%

Palmdale;Clear;76;SSW;15;35%

Paso Robles;Clear;61;WNW;12;75%

Point Mugu;Mostly clear;60;W;5;86%

Porterville;Clear;77;Calm;0;51%

Ramona;Partly cloudy;57;W;5;100%

Redding;Clear;83;S;6;45%

Riverside;Mostly clear;67;W;7;78%

Riverside March;Clear;68;WNW;5;75%

Sacramento;Clear;65;S;13;72%

Sacramento International;Clear;67;SSE;16;67%

Salinas;Cloudy;64;W;15;74%

San Bernardino;Clear;70;W;6;68%

San Carlos;Cloudy;59;W;8;87%

San Diego;Cloudy;68;W;5;75%

San Diego Brown;Cloudy;65;W;5;86%

San Diego Montgomery;Cloudy;68;WSW;5;75%

San Francisco;Cloudy;60;SW;8;97%

San Jose;Partly cloudy;63;N;8;75%

San Luis Obispo;Cloudy;58;SSE;3;90%

San Nicolas Island;Showers;56;NW;17;96%

Sandberg;Clear;66;W;4;40%

Santa Ana;Cloudy;66;SW;2;87%

Santa Barbara;Partly cloudy;62;Calm;0;83%

Santa Maria;Cloudy;58;W;8;90%

Santa Monica;Mostly cloudy;65;SW;3;84%

Santa Rosa;Mostly clear;60;SSE;5;80%

Santa Ynez;Cloudy;55;W;5;93%

Santee;Cloudy;66;N;3;82%

South Lake Tahoe;Clear;60;Calm;0;51%

Stockton;Clear;68;W;17;62%

Thermal;Clear;91;NNW;18;29%

Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;58%

Twentynine Palms;Clear;83;WNW;5;22%

Ukiah;Mostly clear;66;N;5;64%

Vacaville;Clear;67;SSW;9;67%

Van Nuys;Mostly clear;66;SE;6;80%

Vandenberg AFB;Fog;55;N;10;100%

Victorville;Clear;72;SSE;3;27%

Visalia;Clear;80;NW;14;43%

Watsonville;Cloudy;61;Calm;0;86%

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