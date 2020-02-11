CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Monday, February 10, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;32;NE;8;66%
Arcata;Clear;44;Calm;1;86%
Auburn;Clear;52;ENE;3;25%
Avalon;Clear;59;WNW;12;30%
Bakersfield;Clear;51;E;8;40%
Beale AFB;Clear;53;N;17;33%
Big Bear City;Clear;23;Calm;0;68%
Bishop;Clear;45;N;22;25%
Blue Canyon;Clear;45;E;13;19%
Blythe;Mostly clear;55;W;6;85%
Burbank;Clear;60;N;6;21%
Camarillo;Clear;50;Calm;0;56%
Camp Pendleton;Clear;52;E;4;76%
Campo;Clear;42;ENE;3;67%
Carlsbad;Clear;47;Calm;0;92%
Chico;Clear;46;Calm;0;57%
China Lake;Clear;52;NNW;5;17%
Chino;Clear;58;NW;7;38%
Concord;Clear;52;N;3;48%
Corona;Clear;63;N;5;17%
Crescent City;Mostly clear;45;N;8;89%
Daggett-Barstow;Clear;53;Calm;0;16%
Edwards AFB;Clear;39;WNW;6;36%
El Centro;Cloudy;53;SSE;7;90%
Eureka;Clear;42;Calm;0;85%
Fairfield;Clear;64;N;16;23%
Fresno;Clear;49;Calm;0;58%
Fullerton;Clear;58;WNW;5;62%
Hanford;Clear;40;E;3;82%
Hawthorne;Clear;62;Calm;8;34%
Hayward;Clear;50;NW;5;53%
Imperial;Cloudy;53;SSE;7;90%
Imperial Beach;Mostly clear;54;ESE;5;71%
Lancaster;Clear;38;W;5;46%
Lemoore Nas;Clear;44;Calm;0;53%
Lincoln;Clear;52;N;15;40%
Livermore;Clear;57;S;5;31%
Lompoc;Clear;41;E;3;67%
Long Beach;Clear;55;Calm;0;74%
Los Alamitos;Clear;55;Calm;0;74%
Los Angeles;Clear;63;Calm;0;23%
Los Angeles Downtown;Clear;63;Calm;0;23%
Madera;Clear;46;E;5;65%
Mammoth;Clear;38;NE;6;53%
Marysville;Clear;60;N;9;28%
Mather AFB;Clear;55;E;8;38%
Merced;Clear;44;ESE;6;67%
Merced (airport);Clear;44;ESE;6;67%
Miramar Mcas;Partly cloudy;49;E;5;86%
Modesto;Clear;46;ESE;6;62%
Moffett Nas;Mostly clear;52;N;4;54%
Mojave;Clear;43;NNW;8;30%
Montague;Clear;35;Calm;0;61%
Monterey Rabr;Clear;52;ESE;6;48%
Mount Shasta;Clear;33;NE;5;61%
Napa County;Clear;62;N;13;25%
Needles;Partly cloudy;61;N;28;15%
North Island;Partly cloudy;57;ESE;5;80%
Oakland;Mostly clear;55;WSW;5;54%
Oceanside;Clear;47;Calm;0;92%
Ontario;Clear;58;NW;7;38%
Oroville;Clear;54;N;7;32%
Oxnard;Clear;50;ENE;6;60%
Palm Springs;Clear;53;S;6;76%
Palmdale;Clear;42;SSW;3;39%
Paso Robles;Clear;41;E;5;67%
Point Mugu;Clear;51;ENE;5;71%
Porterville;Clear;42;E;8;72%
Ramona;Fog;39;Calm;0;100%
Redding;Clear;63;N;13;22%
Riverside;Clear;64;NNE;8;12%
Riverside March;Clear;57;NW;9;20%
Sacramento;Clear;56;N;9;36%
Sacramento International;Clear;57;N;14;35%
Salinas;Clear;47;Calm;0;65%
San Bernardino;Clear;63;Calm;0;12%
San Carlos;Partly cloudy;50;Calm;0;61%
San Diego;Mostly clear;57;ESE;5;80%
San Diego Brown;Clear;49;SSE;6;89%
San Diego Montgomery;Mostly clear;49;SE;3;89%
San Francisco;Partly cloudy;56;WNW;6;39%
San Jose;Mostly clear;53;Calm;0;42%
San Luis Obispo;Clear;44;Calm;0;57%
San Nicolas Island;Clear;58;NW;22;53%
Sandberg;Clear;46;N;7;17%
Santa Ana;Mostly clear;60;W;6;67%
Santa Barbara;Clear;60;N;5;16%
Santa Maria;Clear;44;SE;5;62%
Santa Monica;Clear;63;N;5;17%
Santa Rosa;Clear;65;N;10;21%
Santa Ynez;Clear;43;Calm;0;60%
Santee;Fog;46;Calm;0;100%
South Lake Tahoe;Clear;27;N;3;58%
Stockton;Clear;47;E;5;63%
Thermal;Clear;50;NW;3;82%
Truckee-Tahoe;Clear;23;Calm;0;68%
Twentynine Palms;Clear;50;NNW;14;20%
Ukiah;Clear;46;Calm;0;73%
Vacaville;Clear;67;N;24;19%
Van Nuys;Clear;61;N;20;20%
Vandenberg AFB;Clear;50;ESE;3;53%
Victorville;Clear;48;WSW;8;26%
Visalia;Clear;45;E;6;62%
Watsonville;Clear;47;NNW;3;55%
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