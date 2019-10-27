CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, October 26, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;37;NNE;12;44%

Arcata;Clear;48;N;12;78%

Auburn;Clear;59;Calm;0;54%

Avalon;Clear;71;Calm;0;16%

Bakersfield;Mostly clear;68;E;5;31%

Beale AFB;Clear;58;Calm;0;46%

Big Bear City;Clear;50;W;10;25%

Bishop;Clear;43;Calm;0;36%

Blue Canyon;Clear;53;S;3;42%

Blythe;Clear;69;NNE;6;19%

Burbank;Clear;68;ENE;5;46%

Camarillo;Clear;62;Calm;0;83%

Camp Pendleton;Clear;64;E;4;52%

Campo;Clear;47;NE;5;40%

Carlsbad;Clear;55;Calm;0;77%

Chico;Clear;64;NW;20;19%

China Lake;Mostly cloudy;74;WNW;15;16%

Chino;Mostly cloudy;66;NNE;6;36%

Concord;Clear;60;Calm;0;49%

Corona;Clear;61;Calm;0;45%

Crescent City;Clear;53;N;15;44%

Daggett-Barstow;Clear;77;SW;24;12%

Edwards AFB;Mostly cloudy;65;SW;13;19%

El Centro;Clear;69;SW;7;15%

Eureka;Clear;51;NNW;15;73%

Fairfield;Clear;56;SW;6;55%

Fresno;Clear;66;Calm;0;46%

Fullerton;Clear;67;ESE;3;63%

Hanford;Clear;57;Calm;0;66%

Hawthorne;Mostly cloudy;68;E;7;81%

Hayward;Clear;56;NNW;6;80%

Imperial;Clear;69;SW;7;15%

Imperial Beach;Clear;57;S;4;67%

Lancaster;Mostly clear;68;WSW;16;19%

Lemoore Nas;Clear;59;WNW;7;40%

Lincoln;Clear;50;Calm;0;66%

Livermore;Mostly clear;59;E;3;45%

Lompoc;Cloudy;57;NW;5;89%

Long Beach;Cloudy;69;SSE;8;80%

Los Alamitos;Mostly clear;69;SSE;8;80%

Los Angeles;Clear;70;N;3;72%

Los Angeles Downtown;Clear;70;N;3;72%

Madera;Clear;56;Calm;0;71%

Mammoth;Clear;37;NNE;17;45%

Marysville;Clear;57;E;5;66%

Mather AFB;Clear;58;W;2;55%

Merced;Clear;55;Calm;0;61%

Merced (airport);Clear;55;Calm;0;61%

Miramar Mcas;Clear;60;E;8;51%

Modesto;Clear;59;Calm;0;61%

Moffett Nas;Clear;56;ESE;5;82%

Mojave;Mostly cloudy;68;W;13;18%

Montague;Clear;45;NNE;16;36%

Monterey Rabr;Partly cloudy;55;SW;5;79%

Mount Shasta;Clear;41;N;3;44%

Napa County;Clear;50;Calm;0;79%

Needles;Clear;72;ESE;7;14%

North Island;Clear;68;S;7;81%

Oakland;Partly cloudy;55;NW;7;84%

Oceanside;Clear;55;Calm;0;77%

Ontario;Mostly cloudy;66;NNE;6;36%

Oroville;Clear;59;Calm;0;45%

Oxnard;Clear;63;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;72;Calm;0;19%

Palmdale;Clear;68;Calm;0;20%

Paso Robles;Clear;61;NW;3;44%

Point Mugu;Mostly clear;59;Calm;0;93%

Porterville;Clear;63;ESE;6;49%

Ramona;Clear;54;E;3;38%

Redding;Clear;65;N;31;17%

Riverside;Clear;71;ESE;3;18%

Riverside March;Clear;60;Calm;0;20%

Sacramento;Clear;59;Calm;0;66%

Sacramento International;Clear;57;W;5;61%

Salinas;Clear;55;N;9;83%

San Bernardino;Mostly clear;67;E;5;19%

San Carlos;Mostly clear;57;N;3;71%

San Diego;Clear;68;S;7;81%

San Diego Brown;Clear;64;SE;5;29%

San Diego Montgomery;Clear;62;ESE;6;64%

San Francisco;Mostly clear;54;NW;7;87%

San Jose;Clear;60;Calm;0;86%

San Luis Obispo;Cloudy;54;WNW;6;92%

San Nicolas Island;Clear;60;W;10;100%

Sandberg;Clear;62;S;8;20%

Santa Ana;Clear;65;NNW;3;62%

Santa Barbara;Mostly clear;58;NNE;3;86%

Santa Maria;Cloudy;56;SSW;3;89%

Santa Monica;Clear;65;Calm;0;86%

Santa Rosa;Mostly clear;50;Calm;0;82%

Santa Ynez;Partly cloudy;52;SW;3;93%

Santee;Clear;59;Calm;0;51%

South Lake Tahoe;Clear;46;S;9;38%

Stockton;Clear;62;Calm;0;51%

Thermal;Clear;59;Calm;0;33%

Truckee-Tahoe;Clear;34;N;5;59%

Twentynine Palms;Clear;63;N;4;21%

Ukiah;Clear;62;NW;10;56%

Vacaville;Clear;56;Calm;0;59%

Van Nuys;Clear;68;Calm;0;34%

Vandenberg AFB;Cloudy;56;N;8;93%

Victorville;Clear;62;WSW;7;21%

Visalia;Clear;59;Calm;0;57%

Watsonville;Mostly cloudy;54;ENE;5;86%

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