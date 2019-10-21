CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, October 20, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;39;S;3;88%
Arcata;Clear;53;E;3;88%
Auburn;Cloudy;60;Calm;0;55%
Avalon;Clear;73;NNW;13;25%
Bakersfield;Clear;64;ESE;5;49%
Beale AFB;Clear;61;N;5;42%
Big Bear City;Clear;37;Calm;0;44%
Bishop;Clear;57;WNW;12;31%
Blue Canyon;Clear;53;N;5;60%
Blythe;Clear;70;NNW;11;12%
Burbank;Clear;74;ENE;3;19%
Camarillo;Clear;62;N;3;69%
Camp Pendleton;Clear;65;ENE;3;66%
Campo;Clear;70;NE;15;14%
Carlsbad;Clear;58;NE;5;80%
Chico;Clear;63;NNW;3;44%
China Lake;Clear;57;SW;6;30%
Chino;Clear;68;NNE;4;41%
Concord;Clear;64;S;5;46%
Corona;Clear;73;NNE;4;31%
Crescent City;Mostly cloudy;50;Calm;0;89%
Daggett-Barstow;Clear;61;WNW;6;21%
Edwards AFB;Clear;56;SSW;6;47%
El Centro;Clear;69;WSW;5;20%
Eureka;Clear;52;ESE;3;89%
Fairfield;Clear;57;S;7;64%
Fresno;Clear;65;WNW;7;46%
Fullerton;Clear;71;Calm;1;47%
Hanford;Clear;55;Calm;0;77%
Hawthorne;Clear;70;Calm;0;56%
Hayward;Clear;59;S;3;77%
Imperial;Clear;69;WSW;5;20%
Imperial Beach;Clear;57;Calm;2;93%
Lancaster;Clear;58;Calm;0;50%
Lemoore Nas;Clear;56;WNW;3;48%
Lincoln;Clear;50;ENE;6;66%
Livermore;Clear;61;Calm;0;55%
Lompoc;Clear;59;W;8;59%
Long Beach;Clear;72;Calm;0;42%
Los Alamitos;Clear;72;Calm;0;42%
Los Angeles;Clear;74;Calm;0;40%
Los Angeles Downtown;Clear;74;Calm;0;40%
Madera;Clear;55;SW;6;66%
Mammoth;Clear;44;ESE;4;88%
Marysville;Clear;61;NNW;5;49%
Mather AFB;Cloudy;58;NNW;3;57%
Merced;Clear;61;N;3;47%
Merced (airport);Clear;61;N;3;47%
Miramar Mcas;Clear;62;E;6;64%
Modesto;Clear;65;NNW;7;44%
Moffett Nas;Mostly clear;57;N;6;72%
Mojave;Clear;61;NW;10;44%
Montague;Mostly cloudy;49;E;3;79%
Monterey Rabr;Clear;60;S;3;66%
Mount Shasta;Mostly cloudy;46;Calm;0;76%
Napa County;Clear;57;SSE;5;74%
Needles;Clear;73;NNW;15;7%
North Island;Clear;67;N;3;75%
Oakland;Clear;57;W;5;84%
Oceanside;Clear;58;NE;5;80%
Ontario;Clear;68;NNE;4;41%
Oroville;Clear;58;NNE;3;55%
Oxnard;Clear;63;Calm;0;77%
Palm Springs;Clear;77;W;5;15%
Palmdale;Clear;58;Calm;0;45%
Paso Robles;Clear;58;NNW;7;55%
Point Mugu;Clear;61;NW;5;83%
Porterville;Clear;56;E;3;74%
Ramona;Clear;61;NNE;5;29%
Redding;Clear;59;Calm;0;55%
Riverside;Clear;72;ENE;6;20%
Riverside March;Clear;65;N;5;21%
Sacramento;Clear;59;Calm;0;61%
Sacramento International;Clear;60;NW;5;49%
Salinas;Clear;59;N;7;69%
San Bernardino;Clear;66;Calm;0;23%
San Carlos;Clear;58;NNW;7;70%
San Diego;Clear;67;N;3;75%
San Diego Brown;Clear;63;ESE;3;75%
San Diego Montgomery;Clear;64;Calm;0;74%
San Francisco;Clear;58;WNW;8;78%
San Jose;Mostly clear;60;Calm;0;80%
San Luis Obispo;Clear;61;Calm;0;57%
San Nicolas Island;Clear;67;WNW;16;62%
Sandberg;Clear;53;N;8;42%
Santa Ana;Clear;66;N;3;71%
Santa Barbara;Clear;65;Calm;0;50%
Santa Maria;Clear;69;N;10;33%
Santa Monica;Clear;78;N;6;24%
Santa Rosa;Clear;57;Calm;0;74%
Santa Ynez;Clear;70;WNW;10;28%
Santee;Clear;63;Calm;0;63%
South Lake Tahoe;Clear;36;S;5;78%
Stockton;Clear;66;NW;8;44%
Thermal;Clear;73;NW;8;20%
Truckee-Tahoe;Clear;36;Calm;0;86%
Twentynine Palms;Clear;64;N;6;18%
Ukiah;Clear;57;Calm;0;63%
Vacaville;Clear;58;Calm;0;59%
Van Nuys;Clear;75;N;17;22%
Vandenberg AFB;Clear;56;NE;7;67%
Victorville;Clear;57;W;6;40%
Visalia;Clear;58;NNW;3;77%
Watsonville;Clear;58;Calm;0;69%
_____
Copyright 2019 AccuWeather