CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, October 5, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;47;N;3;51%

Arcata;Clear;54;SSE;5;86%

Auburn;Clear;61;Calm;0;55%

Avalon;Clear;65;N;6;33%

Bakersfield;Clear;67;ENE;5;35%

Beale AFB;Clear;59;Calm;0;49%

Big Bear City;Clear;36;Calm;0;37%

Bishop;Clear;50;NNW;7;31%

Blue Canyon;Clear;56;N;6;36%

Blythe;Clear;72;NW;5;26%

Burbank;Clear;67;Calm;0;54%

Camarillo;Clear;62;Calm;0;74%

Camp Pendleton;Clear;62;ENE;4;74%

Campo;Clear;51;ENE;7;56%

Carlsbad;Clear;56;Calm;0;86%

Chico;Clear;61;Calm;0;33%

China Lake;Clear;66;SW;8;13%

Chino;Clear;65;SSE;4;55%

Concord;Clear;64;Calm;0;40%

Corona;Clear;60;Calm;0;61%

Crescent City;Clear;52;N;3;80%

Daggett-Barstow;Partly cloudy;67;WSW;6;15%

Edwards AFB;Clear;62;SSW;7;26%

El Centro;Clear;73;W;3;29%

Eureka;Clear;51;SSE;4;90%

Fairfield;Clear;59;SW;5;35%

Fresno;Clear;68;Calm;0;38%

Fullerton;Clear;65;Calm;1;64%

Hanford;Clear;57;Calm;0;66%

Hawthorne;Clear;66;Calm;0;69%

Hayward;Clear;65;Calm;0;39%

Imperial;Clear;73;W;3;29%

Imperial Beach;Clear;55;ESE;2;100%

Lancaster;Clear;62;NW;10;24%

Lemoore Nas;Clear;57;W;8;35%

Lincoln;Clear;52;Calm;0;71%

Livermore;Clear;61;ENE;3;37%

Lompoc;Clear;53;E;5;63%

Long Beach;Clear;67;N;3;58%

Los Alamitos;Clear;67;N;3;58%

Los Angeles;Clear;66;Calm;0;74%

Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;74%

Madera;Clear;60;Calm;0;51%

Mammoth;Clear;46;NE;8;53%

Marysville;Clear;57;Calm;0;54%

Mather AFB;Clear;60;SSE;2;58%

Merced;Mostly clear;57;Calm;0;57%

Merced (airport);Mostly clear;57;Calm;0;57%

Miramar Mcas;Clear;59;NE;5;77%

Modesto;Clear;65;Calm;0;44%

Moffett Nas;Clear;58;ESE;4;58%

Mojave;Clear;66;Calm;0;20%

Montague;Clear;50;N;8;56%

Monterey Rabr;Clear;59;SE;3;49%

Mount Shasta;Clear;44;Calm;0;67%

Napa County;Clear;57;NNW;3;52%

Needles;Clear;72;NNW;5;14%

North Island;Clear;64;Calm;0;83%

Oakland;Clear;60;NNW;3;64%

Oceanside;Clear;56;Calm;0;86%

Ontario;Clear;65;SSE;4;55%

Oroville;Clear;63;Calm;0;44%

Oxnard;Clear;62;N;3;86%

Palm Springs;Clear;80;Calm;0;15%

Palmdale;Clear;65;S;6;26%

Paso Robles;Clear;64;ENE;5;28%

Point Mugu;Clear;61;N;6;86%

Porterville;Clear;64;SSE;2;46%

Ramona;Clear;54;Calm;0;61%

Redding;Clear;73;N;14;21%

Riverside;Clear;67;Calm;0;43%

Riverside March;Clear;61;Calm;0;49%

Sacramento;Clear;57;Calm;0;66%

Sacramento International;Clear;58;SSW;5;61%

Salinas;Clear;59;Calm;0;61%

San Bernardino;Clear;67;Calm;0;32%

San Carlos;Clear;63;N;4;38%

San Diego;Clear;64;Calm;0;83%

San Diego Brown;Clear;61;Calm;0;89%

San Diego Montgomery;Clear;65;N;3;80%

San Francisco;Clear;61;WNW;4;43%

San Jose;Clear;64;Calm;0;55%

San Luis Obispo;Clear;56;Calm;0;45%

San Nicolas Island;Clear;61;W;9;100%

Sandberg;Clear;63;W;7;23%

Santa Ana;Clear;62;N;3;84%

Santa Barbara;Clear;59;N;3;77%

Santa Maria;Clear;59;SE;5;45%

Santa Monica;Clear;64;Calm;0;86%

Santa Rosa;Clear;59;Calm;0;53%

Santa Ynez;Clear;54;NE;6;54%

Santee;Clear;61;NW;5;72%

South Lake Tahoe;Clear;42;S;5;67%

Stockton;Clear;63;WSW;5;41%

Thermal;Clear;69;NNW;6;37%

Truckee-Tahoe;Clear;37;SE;3;69%

Twentynine Palms;Clear;70;WSW;5;18%

Ukiah;Clear;61;Calm;0;47%

Vacaville;Clear;60;SW;6;38%

Van Nuys;Clear;68;Calm;0;41%

Vandenberg AFB;Clear;55;SE;9;55%

Victorville;Clear;65;S;4;21%

Visalia;Clear;59;Calm;0;57%

Watsonville;Clear;59;NW;3;66%

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