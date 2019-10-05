CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, October 4, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;33;NNW;5;84%
Arcata;Clear;50;N;3;95%
Auburn;Clear;56;Calm;0;59%
Avalon;Clear;66;WSW;5;30%
Bakersfield;Clear;64;Calm;0;33%
Beale AFB;Clear;56;Calm;0;47%
Big Bear City;Clear;34;Calm;0;40%
Bishop;Clear;57;WNW;8;22%
Blue Canyon;Clear;49;Calm;0;49%
Blythe;Clear;70;NNW;6;18%
Burbank;Clear;66;Calm;0;64%
Camarillo;Clear;61;ENE;4;71%
Camp Pendleton;Clear;61;ENE;4;74%
Campo;Clear;52;NE;6;54%
Carlsbad;Clear;58;Calm;0;80%
Chico;Mostly cloudy;59;Calm;0;35%
China Lake;Clear;61;SW;8;26%
Chino;Clear;65;N;4;58%
Concord;Clear;62;Calm;0;42%
Corona;Clear;61;Calm;0;77%
Crescent City;Mostly clear;51;Calm;0;96%
Daggett-Barstow;Clear;68;NW;7;18%
Edwards AFB;Clear;58;SSW;5;33%
El Centro;Clear;73;WNW;6;19%
Eureka;Clear;51;N;3;92%
Fairfield;Clear;50;W;6;53%
Fresno;Clear;66;W;3;38%
Fullerton;Clear;65;Calm;1;66%
Hanford;Clear;62;NW;6;45%
Hawthorne;Clear;66;Calm;0;77%
Hayward;Clear;58;ENE;5;61%
Imperial;Clear;73;WNW;6;19%
Imperial Beach;Clear;58;SSE;3;94%
Lancaster;Clear;56;NNW;10;35%
Lemoore Nas;Clear;59;WNW;9;43%
Lincoln;Clear;46;Calm;0;75%
Livermore;Clear;56;NE;3;54%
Lompoc;Clear;49;ENE;5;79%
Long Beach;Clear;67;WNW;3;70%
Los Alamitos;Clear;67;WNW;3;70%
Los Angeles;Clear;67;Calm;0;75%
Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;75%
Madera;Clear;54;W;3;63%
Mammoth;Clear;40;N;5;62%
Marysville;Clear;55;Calm;0;48%
Mather AFB;Clear;54;Calm;0;50%
Merced;Clear;58;NW;5;45%
Merced (airport);Clear;58;NW;5;45%
Miramar Mcas;Clear;62;N;6;74%
Modesto;Clear;63;WNW;12;35%
Moffett Nas;Clear;55;NE;7;66%
Mojave;Clear;63;WNW;14;25%
Montague;Clear;49;N;12;58%
Monterey Rabr;Clear;58;SSW;5;57%
Mount Shasta;Clear;39;Calm;0;75%
Napa County;Clear;52;SE;7;68%
Needles;Clear;70;N;4;13%
North Island;Clear;63;Calm;0;77%
Oakland;Clear;55;NW;6;78%
Oceanside;Clear;58;Calm;0;80%
Ontario;Clear;65;N;4;58%
Oroville;Mostly cloudy;57;Calm;0;52%
Oxnard;Clear;63;ENE;5;77%
Palm Springs;Clear;81;NW;6;16%
Palmdale;Clear;59;Calm;0;20%
Paso Robles;Clear;59;W;6;49%
Point Mugu;Clear;61;ENE;3;83%
Porterville;Clear;61;SE;4;47%
Ramona;Clear;52;Calm;0;52%
Redding;Clear;61;N;3;37%
Riverside;Clear;66;Calm;0;58%
Riverside March;Clear;58;Calm;0;70%
Sacramento;Clear;57;Calm;0;47%
Sacramento International;Clear;56;WNW;5;46%
Salinas;Clear;57;Calm;0;61%
San Bernardino;Clear;66;Calm;0;48%
San Carlos;Clear;57;NNW;7;52%
San Diego;Clear;63;Calm;0;77%
San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;83%
San Diego Montgomery;Clear;63;N;6;75%
San Francisco;Clear;56;NNW;7;70%
San Jose;Clear;59;Calm;0;71%
San Luis Obispo;Clear;54;E;3;71%
San Nicolas Island;Clear;61;W;7;88%
Sandberg;Clear;56;NNW;18;24%
Santa Ana;Clear;63;N;2;78%
Santa Barbara;Clear;57;Calm;0;83%
Santa Maria;Clear;52;S;5;68%
Santa Monica;Clear;63;Calm;0;86%
Santa Rosa;Clear;58;NNE;6;57%
Santa Ynez;Clear;48;Calm;0;70%
Santee;Clear;59;WNW;3;71%
South Lake Tahoe;Clear;36;S;3;64%
Stockton;Clear;63;WNW;12;42%
Thermal;Clear;64;NNW;3;46%
Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;74%
Twentynine Palms;Clear;68;N;5;18%
Ukiah;Clear;55;SW;3;56%
Vacaville;Clear;53;SW;3;42%
Van Nuys;Clear;66;Calm;0;62%
Vandenberg AFB;Clear;47;NE;3;80%
Victorville;Clear;53;SSW;6;37%
Visalia;Clear;61;W;3;44%
Watsonville;Clear;55;NNW;3;68%
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