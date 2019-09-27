CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Thursday, September 26, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;63;W;12;35%
Arcata;Partly cloudy;57;NNW;3;89%
Auburn;Clear;67;SE;8;71%
Avalon;Fog;61;SW;5;87%
Bakersfield;Clear;79;N;8;40%
Beale AFB;Clear;72;SE;17;63%
Big Bear City;Clear;46;Calm;0;87%
Bishop;Clear;73;SSE;13;37%
Blue Canyon;Clear;62;SE;3;69%
Blythe;Clear;74;N;4;70%
Burbank;Mostly cloudy;69;S;5;70%
Camarillo;Cloudy;69;Calm;0;75%
Camp Pendleton;Cloudy;69;W;5;80%
Campo;Clear;62;SW;7;89%
Carlsbad;Cloudy;71;WNW;3;72%
Chico;Clear;75;SSE;18;49%
China Lake;Clear;77;SSW;8;36%
Chino;Cloudy;67;SSW;9;79%
Concord;Partly cloudy;67;WSW;16;70%
Corona;Cloudy;69;WNW;8;83%
Crescent City;Mostly cloudy;54;S;12;100%
Daggett-Barstow;Clear;77;NW;3;44%
Edwards AFB;Mostly cloudy;68;SSW;17;65%
El Centro;Clear;74;WSW;10;65%
Eureka;Mostly clear;56;NNW;3;90%
Fairfield;Clear;67;SW;18;71%
Fresno;Clear;81;WNW;13;43%
Fullerton;Partly cloudy;71;SW;4;74%
Hanford;Clear;81;NW;12;43%
Hawthorne;Clear;70;W;7;75%
Hayward;Clear;68;W;6;75%
Imperial;Clear;74;WSW;10;65%
Imperial Beach;Mostly cloudy;69;Calm;0;80%
Lancaster;Clear;67;WSW;21;72%
Lemoore Nas;Clear;80;NW;16;40%
Lincoln;Clear;70;SE;15;64%
Livermore;Clear;66;W;10;77%
Lompoc;Cloudy;66;WSW;3;83%
Long Beach;Cloudy;72;NW;6;70%
Los Alamitos;Mostly cloudy;72;NW;6;70%
Los Angeles;Partly cloudy;72;Calm;0;70%
Los Angeles Downtown;Partly cloudy;72;Calm;0;70%
Madera;Clear;74;W;12;57%
Mammoth;Clear;61;NW;10;49%
Marysville;Clear;71;SE;14;65%
Mather AFB;Clear;68;SSW;9;68%
Merced;Clear;74;NW;10;51%
Merced (airport);Clear;74;NW;10;51%
Miramar Mcas;Cloudy;71;WSW;3;72%
Modesto;Clear;71;N;10;65%
Moffett Nas;Mostly clear;67;N;13;72%
Mojave;Clear;75;W;17;40%
Montague;Clear;66;NNE;12;48%
Monterey Rabr;Clear;66;SE;5;74%
Mount Shasta;Clear;61;Calm;0;57%
Napa County;Clear;65;W;13;80%
Needles;Mostly clear;78;SSW;8;53%
North Island;Mostly cloudy;71;WSW;5;78%
Oakland;Clear;67;WSW;11;73%
Oceanside;Cloudy;71;WNW;3;72%
Ontario;Cloudy;67;SSW;9;79%
Oroville;Clear;75;SSE;15;54%
Oxnard;Mostly cloudy;68;WNW;3;78%
Palm Springs;Clear;81;NW;10;48%
Palmdale;Clear;68;SSW;18;62%
Paso Robles;Clear;63;SSW;9;86%
Point Mugu;Mostly cloudy;66;Calm;0;86%
Porterville;Clear;76;SSW;9;53%
Ramona;Mostly cloudy;64;W;6;93%
Redding;Clear;83;S;15;42%
Riverside;Cloudy;69;N;3;75%
Riverside March;Mostly cloudy;66;NW;6;100%
Sacramento;Clear;69;SW;14;65%
Sacramento International;Clear;70;SSE;10;63%
Salinas;Partly cloudy;64;N;10;82%
San Bernardino;Cloudy;69;W;8;72%
San Carlos;Partly cloudy;66;SSW;12;75%
San Diego;Cloudy;71;WSW;5;78%
San Diego Brown;Cloudy;69;N;3;78%
San Diego Montgomery;Cloudy;69;Calm;0;78%
San Francisco;Mostly clear;64;SW;13;79%
San Jose;Clear;69;S;17;72%
San Luis Obispo;Cloudy;65;WSW;3;80%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;66;SSW;6;84%
Sandberg;Fog;57;S;9;96%
Santa Ana;Mostly cloudy;70;WSW;4;73%
Santa Barbara;Mostly cloudy;69;SE;3;72%
Santa Maria;Cloudy;66;NNW;5;81%
Santa Monica;Clear;69;WSW;5;86%
Santa Rosa;Mostly cloudy;65;SSW;6;80%
Santa Ynez;Clear;61;Calm;0;93%
Santee;Cloudy;68;W;3;77%
South Lake Tahoe;Clear;54;S;7;71%
Stockton;Clear;68;NNW;8;72%
Thermal;Clear;79;NW;6;53%
Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;87%
Twentynine Palms;Clear;73;SSE;8;52%
Ukiah;Clear;63;Calm;0;75%
Vacaville;Clear;70;WSW;17;63%
Van Nuys;Mostly cloudy;71;SW;3;68%
Vandenberg AFB;Cloudy;63;NNE;5;93%
Victorville;Clear;63;SSW;10;73%
Visalia;Clear;78;NW;12;53%
Watsonville;Mostly cloudy;67;WNW;7;72%
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