CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, September 13, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;60;Calm;0;36%
Arcata;Mostly clear;60;NNW;5;99%
Auburn;Clear;77;E;9;33%
Avalon;Clear;83;W;10;17%
Bakersfield;Clear;83;Calm;0;30%
Beale AFB;Clear;73;E;3;33%
Big Bear City;Clear;46;Calm;0;42%
Bishop;Clear;63;NW;5;27%
Blue Canyon;Clear;67;NE;5;30%
Blythe;Clear;87;NNW;5;14%
Burbank;Clear;84;NNW;6;25%
Camarillo;Clear;70;Calm;0;65%
Camp Pendleton;Clear;70;N;2;80%
Campo;Clear;66;ENE;5;48%
Carlsbad;Clear;68;Calm;0;83%
Chico;Partly cloudy;77;Calm;0;22%
China Lake;Clear;75;SSE;5;15%
Chino;Clear;79;WNW;5;44%
Concord;Clear;80;S;6;29%
Corona;Clear;76;W;3;59%
Crescent City;Mostly cloudy;59;Calm;0;93%
Daggett-Barstow;Clear;77;W;7;14%
Edwards AFB;Mostly clear;74;S;9;21%
El Centro;Clear;86;WSW;4;18%
Eureka;Mostly clear;60;NW;6;98%
Fairfield;Clear;73;SSW;10;36%
Fresno;Clear;82;NW;5;33%
Fullerton;Clear;76;S;4;66%
Hanford;Clear;73;W;5;52%
Hawthorne;Clear;74;SSE;3;63%
Hayward;Clear;76;Calm;0;49%
Imperial;Clear;86;WSW;4;18%
Imperial Beach;Clear;70;E;4;91%
Lancaster;Clear;73;W;6;22%
Lemoore Nas;Mostly clear;76;WNW;10;32%
Lincoln;Clear;61;E;7;67%
Livermore;Clear;76;Calm;0;38%
Lompoc;Clear;66;Calm;0;64%
Long Beach;Clear;76;S;5;63%
Los Alamitos;Clear;76;S;5;63%
Los Angeles;Clear;75;Calm;0;63%
Los Angeles Downtown;Clear;75;Calm;0;63%
Madera;Clear;74;NW;3;47%
Mammoth;Clear;65;N;5;36%
Marysville;Clear;69;E;3;52%
Mather AFB;Clear;72;Calm;0;35%
Merced;Clear;73;Calm;0;52%
Merced (airport);Clear;73;Calm;0;52%
Miramar Mcas;Clear;70;WSW;3;72%
Modesto;Clear;75;Calm;0;46%
Moffett Nas;Mostly clear;75;ENE;5;53%
Mojave;Clear;81;WNW;10;21%
Montague;Clear;71;N;9;40%
Monterey Rabr;Clear;76;Calm;0;34%
Mount Shasta;Clear;59;ENE;3;51%
Napa County;Clear;72;SSE;5;51%
Needles;Clear;91;Calm;0;10%
North Island;Mostly clear;71;NW;5;93%
Oakland;Clear;72;W;4;57%
Oceanside;Clear;68;Calm;0;83%
Ontario;Clear;79;WNW;5;44%
Oroville;Clear;77;ENE;3;34%
Oxnard;Clear;69;Calm;0;83%
Palm Springs;Clear;96;NW;6;14%
Palmdale;Clear;74;SSE;6;19%
Paso Robles;Clear;77;Calm;0;30%
Point Mugu;Mostly clear;66;NNW;5;86%
Porterville;Clear;78;WNW;4;45%
Ramona;Clear;67;Calm;0;56%
Redding;Clear;76;Calm;0;32%
Riverside;Clear;80;NE;3;43%
Riverside March;Clear;76;Calm;0;37%
Sacramento;Clear;73;Calm;0;50%
Sacramento International;Clear;77;ESE;5;35%
Salinas;Clear;75;W;3;38%
San Bernardino;Clear;80;Calm;0;30%
San Carlos;Mostly clear;76;WNW;5;41%
San Diego;Mostly clear;71;NW;5;93%
San Diego Brown;Clear;66;Calm;0;93%
San Diego Montgomery;Clear;73;Calm;0;73%
San Francisco;Clear;69;NW;6;58%
San Jose;Mostly clear;77;WSW;5;43%
San Luis Obispo;Mostly clear;69;SE;3;48%
San Nicolas Island;Clear;67;W;14;93%
Sandberg;Clear;72;NNW;16;32%
Santa Ana;Clear;71;SSW;4;85%
Santa Barbara;Clear;65;Calm;0;93%
Santa Maria;Clear;71;SSE;3;45%
Santa Monica;Clear;70;ENE;3;83%
Santa Rosa;Clear;69;Calm;0;52%
Santa Ynez;Mostly clear;70;ENE;3;40%
Santee;Clear;73;Calm;0;60%
South Lake Tahoe;Clear;52;Calm;0;52%
Stockton;Clear;79;WNW;7;29%
Thermal;Clear;83;NW;5;33%
Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;49%
Twentynine Palms;Clear;84;N;4;12%
Ukiah;Clear;73;Calm;0;33%
Vacaville;Clear;71;SW;3;45%
Van Nuys;Clear;83;N;3;24%
Vandenberg AFB;Clear;65;ESE;3;57%
Victorville;Clear;75;SSE;6;18%
Visalia;Clear;76;W;3;57%
Watsonville;Clear;69;NNW;5;62%
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