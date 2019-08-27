CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, August 27, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;61;W;3;36%

Arcata;Clear;57;SE;4;96%

Auburn;Clear;80;Calm;0;50%

Avalon;Clear;70;E;5;52%

Bakersfield;Clear;87;ENE;6;31%

Beale AFB;Clear;81;E;6;46%

Big Bear City;Clear;55;Calm;0;62%

Bishop;Clear;84;E;6;19%

Blue Canyon;Clear;76;NE;5;34%

Blythe;Clear;97;WSW;9;32%

Burbank;Clear;75;E;6;59%

Camarillo;Clear;68;W;5;78%

Camp Pendleton;Clear;68;N;2;84%

Campo;Clear;69;NNE;3;41%

Carlsbad;Clear;66;Calm;0;83%

Chico;Clear;86;Calm;0;32%

China Lake;Clear;90;SSW;8;25%

Chino;Clear;73;SE;8;63%

Concord;Clear;76;SSW;8;32%

Corona;Clear;72;W;5;70%

Crescent City;Clear;62;SSE;10;77%

Daggett-Barstow;Clear;91;WNW;9;24%

Edwards AFB;Mostly clear;83;SW;14;28%

El Centro;Showers;93;SSW;7;30%

Eureka;Clear;58;SE;5;87%

Fairfield;Clear;68;SW;22;54%

Fresno;Clear;89;WNW;8;35%

Fullerton;Clear;72;WNW;4;74%

Hanford;Clear;87;NNW;8;36%

Hawthorne;Clear;72;W;5;65%

Hayward;Mostly clear;62;WNW;6;83%

Imperial;Showers;93;SSW;7;30%

Imperial Beach;Cloudy;70;E;3;85%

Lancaster;Clear;83;WSW;14;35%

Lemoore Nas;Mostly clear;82;NW;8;36%

Lincoln;Clear;79;SE;7;47%

Livermore;Clear;71;Calm;0;30%

Lompoc;Cloudy;59;WSW;3;89%

Long Beach;Clear;74;Calm;0;61%

Los Alamitos;Clear;74;Calm;0;61%

Los Angeles;Clear;73;Calm;0;68%

Los Angeles Downtown;Clear;73;Calm;0;68%

Madera;Clear;79;WNW;6;55%

Mammoth;Clear;72;NNE;5;25%

Marysville;Clear;81;SE;6;46%

Mather AFB;Clear;72;SE;7;46%

Merced;Clear;76;WSW;5;63%

Merced (airport);Clear;76;WSW;5;63%

Miramar Mcas;Clear;72;Calm;0;73%

Modesto;Mostly clear;81;N;8;30%

Moffett Nas;Mostly clear;66;WNW;3;77%

Mojave;Clear;86;N;7;28%

Montague;Clear;75;NNE;8;33%

Monterey Rabr;Showers;60;Calm;0;86%

Mount Shasta;Clear;62;NE;3;55%

Napa County;Mostly clear;62;SSW;12;89%

Needles;Clear;101;SW;12;20%

North Island;Mostly clear;72;SSE;7;83%

Oakland;Clear;62;WNW;8;73%

Oceanside;Clear;66;Calm;0;83%

Ontario;Clear;73;SE;8;63%

Oroville;Clear;86;E;6;41%

Oxnard;Clear;66;WNW;7;83%

Palm Springs;Clear;95;NW;8;20%

Palmdale;Clear;81;W;6;33%

Paso Robles;Clear;73;WNW;9;31%

Point Mugu;Clear;64;WNW;5;86%

Porterville;Clear;81;SE;5;53%

Ramona;Showers;70;Calm;0;48%

Redding;Clear;85;N;3;39%

Riverside;Clear;76;W;5;48%

Riverside March;Clear;75;Calm;0;40%

Sacramento;Clear;74;SSW;5;42%

Sacramento International;Clear;75;SSW;10;44%

Salinas;Cloudy;59;NW;9;89%

San Bernardino;Clear;81;Calm;0;32%

San Carlos;Partly cloudy;62;WNW;8;86%

San Diego;Mostly clear;72;SSE;7;83%

San Diego Brown;Clear;69;Calm;3;83%

San Diego Montgomery;Clear;70;S;3;87%

San Francisco;Mostly clear;60;W;9;45%

San Jose;Mostly clear;67;NW;6;72%

San Luis Obispo;Partly cloudy;56;WNW;5;96%

San Nicolas Island;Clear;65;WNW;16;86%

Sandberg;Clear;77;NW;14;30%

Santa Ana;Clear;70;NNW;4;81%

Santa Barbara;Clear;65;ESE;6;84%

Santa Maria;Mostly cloudy;60;Calm;0;86%

Santa Monica;Clear;70;Calm;0;83%

Santa Rosa;Mostly clear;58;SSE;5;90%

Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;82%

Santee;Clear;73;Calm;0;77%

South Lake Tahoe;Clear;58;Calm;0;59%

Stockton;Mostly clear;81;W;16;22%

Thermal;Clear;97;NW;9;22%

Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;62%

Twentynine Palms;Clear;91;N;8;34%

Ukiah;Clear;75;Calm;0;35%

Vacaville;Clear;72;Calm;0;51%

Van Nuys;Clear;78;SE;5;44%

Vandenberg AFB;Showers;57;Calm;0;93%

Victorville;Clear;78;SW;8;36%

Visalia;Clear;82;Calm;0;62%

Watsonville;Mostly cloudy;60;Calm;0;89%

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