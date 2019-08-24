CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, August 24, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;65;Calm;0;38%
Arcata;Partly cloudy;56;SSE;3;92%
Auburn;Clear;77;ESE;7;46%
Avalon;Mostly cloudy;61;SE;7;93%
Bakersfield;Clear;85;N;3;28%
Beale AFB;Clear;77;SSE;6;56%
Big Bear City;Clear;46;Calm;0;39%
Bishop;Clear;82;SE;17;14%
Blue Canyon;Clear;69;NE;3;54%
Blythe;Clear;89;SSW;12;34%
Burbank;Clear;71;SE;8;70%
Camarillo;Clear;67;Calm;0;81%
Camp Pendleton;Partly cloudy;64;NE;2;91%
Campo;Clear;64;ENE;8;60%
Carlsbad;Mostly clear;64;Calm;0;83%
Chico;Clear;82;Calm;0;32%
China Lake;Clear;84;S;9;20%
Chino;Clear;67;ESE;7;78%
Concord;Clear;65;W;8;72%
Corona;Clear;68;W;5;78%
Crescent City;Clear;57;SSE;13;86%
Daggett-Barstow;Clear;84;W;14;18%
Edwards AFB;Mostly clear;79;WSW;8;19%
El Centro;Clear;88;SE;11;53%
Eureka;Mostly clear;54;SSE;3;90%
Fairfield;Clear;64;SW;25;77%
Fresno;Clear;86;NW;9;42%
Fullerton;Clear;68;SW;4;82%
Hanford;Clear;85;W;5;49%
Hawthorne;Clear;70;WSW;3;75%
Hayward;Clear;62;N;7;83%
Imperial;Clear;88;SE;11;53%
Imperial Beach;Clear;66;SSE;2;88%
Lancaster;Clear;75;W;10;30%
Lemoore Nas;Clear;82;NW;8;46%
Lincoln;Clear;75;SSE;10;56%
Livermore;Clear;65;WNW;8;75%
Lompoc;Clear;59;Calm;0;86%
Long Beach;Clear;70;SE;5;75%
Los Alamitos;Clear;70;SE;5;75%
Los Angeles;Clear;70;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;78%
Madera;Clear;78;WNW;6;57%
Mammoth;Clear;69;WNW;5;41%
Marysville;Clear;76;SSE;9;57%
Mather AFB;Clear;68;SE;7;72%
Merced;Clear;80;NW;6;53%
Merced (airport);Clear;80;NW;6;53%
Miramar Mcas;Clear;68;WSW;3;75%
Modesto;Clear;78;N;12;51%
Moffett Nas;Clear;65;N;7;80%
Mojave;Mostly clear;79;WSW;13;23%
Montague;Clear;74;N;9;36%
Monterey Rabr;Cloudy;62;ENE;5;77%
Mount Shasta;Clear;60;Calm;0;64%
Napa County;Clear;63;SSW;10;90%
Needles;Clear;97;S;12;25%
North Island;Clear;70;S;3;81%
Oakland;Clear;64;WSW;8;84%
Oceanside;Mostly clear;64;Calm;0;83%
Ontario;Clear;67;ESE;7;78%
Oroville;Clear;84;E;6;35%
Oxnard;Clear;66;W;6;83%
Palm Springs;Cloudy;92;NE;6;32%
Palmdale;Clear;73;ENE;6;35%
Paso Robles;Clear;63;Calm;0;80%
Point Mugu;Mostly clear;63;Calm;0;96%
Porterville;Clear;81;SSE;5;48%
Ramona;Clear;66;Calm;0;72%
Redding;Clear;82;Calm;0;45%
Riverside;Clear;71;W;3;65%
Riverside March;Clear;68;Calm;0;76%
Sacramento;Clear;68;SSW;9;69%
Sacramento International;Clear;69;SE;9;67%
Salinas;Cloudy;63;NW;7;80%
San Bernardino;Clear;73;W;5;59%
San Carlos;Partly cloudy;64;N;8;80%
San Diego;Partly cloudy;70;S;3;81%
San Diego Brown;Clear;66;Calm;5;83%
San Diego Montgomery;Clear;67;WSW;3;81%
San Francisco;Mostly clear;61;SW;8;87%
San Jose;Clear;66;W;3;77%
San Luis Obispo;Clear;61;NW;7;83%
San Nicolas Island;Clear;66;Calm;0;92%
Sandberg;Clear;67;E;11;41%
Santa Ana;Clear;67;SSW;4;85%
Santa Barbara;Clear;62;Calm;0;86%
Santa Maria;Clear;63;Calm;0;75%
Santa Monica;Clear;69;SW;3;89%
Santa Rosa;Clear;58;SE;5;93%
Santa Ynez;Clear;59;SSW;3;82%
Santee;Clear;68;WNW;5;77%
South Lake Tahoe;Clear;60;Calm;0;77%
Stockton;Clear;76;NW;8;55%
Thermal;Clear;92;SE;12;30%
Truckee-Tahoe;Clear;57;Calm;0;76%
Twentynine Palms;Clear;84;SSW;7;41%
Ukiah;Clear;73;SE;3;52%
Vacaville;Clear;73;SW;12;58%
Van Nuys;Clear;73;ESE;6;54%
Vandenberg AFB;Clear;57;Calm;0;94%
Victorville;Clear;71;SSW;7;39%
Visalia;Clear;78;SW;6;63%
Watsonville;Mostly cloudy;62;Calm;0;83%
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