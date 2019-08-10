CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, August 10, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Partly cloudy;60;W;6;42%
Arcata;Showers;59;Calm;1;99%
Auburn;Clear;68;ESE;7;59%
Avalon;Clear;67;NW;8;50%
Bakersfield;Clear;81;N;5;31%
Beale AFB;Clear;73;SE;10;52%
Big Bear City;Clear;43;Calm;0;52%
Bishop;Clear;70;W;10;27%
Blue Canyon;Clear;54;Calm;0;69%
Blythe;Clear;91;W;8;10%
Burbank;Clear;69;SE;5;70%
Camarillo;Clear;64;Calm;0;74%
Camp Pendleton;Clear;65;ENE;2;86%
Campo;Clear;57;NE;6;48%
Carlsbad;Clear;61;Calm;0;89%
Chico;Mostly clear;73;Calm;0;49%
China Lake;Clear;79;SW;13;16%
Chino;Clear;68;N;6;69%
Concord;Mostly cloudy;68;SW;9;72%
Corona;Clear;68;Calm;0;72%
Crescent City;Showers;59;Calm;0;93%
Daggett-Barstow;Clear;82;W;17;18%
Edwards AFB;Clear;74;SW;13;32%
El Centro;Clear;88;W;11;13%
Eureka;Cloudy;60;Calm;0;90%
Fairfield;Mostly cloudy;65;SW;15;82%
Fresno;Clear;78;NW;14;39%
Fullerton;Clear;68;WNW;4;73%
Hanford;Clear;76;NNW;8;44%
Hawthorne;Clear;68;Calm;0;75%
Hayward;Cloudy;65;NW;9;86%
Imperial;Clear;88;W;11;13%
Imperial Beach;Clear;65;SSW;3;93%
Lancaster;Clear;73;WSW;9;36%
Lemoore Nas;Clear;74;NW;12;47%
Lincoln;Clear;72;SSE;10;56%
Livermore;Mostly cloudy;64;WSW;13;86%
Lompoc;Mostly cloudy;61;WNW;7;93%
Long Beach;Clear;70;Calm;0;70%
Los Alamitos;Clear;70;Calm;0;70%
Los Angeles;Clear;67;Calm;0;70%
Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;70%
Madera;Clear;70;WNW;8;63%
Mammoth;Mostly clear;59;W;7;54%
Marysville;Clear;70;SSE;10;65%
Mather AFB;Mostly clear;66;SE;9;72%
Merced;Clear;72;NW;7;59%
Merced (airport);Clear;72;NW;7;59%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;65;W;5;77%
Modesto;Clear;72;N;10;56%
Moffett Nas;Cloudy;67;N;8;86%
Mojave;Clear;73;WSW;16;33%
Montague;Cloudy;60;W;6;86%
Monterey Rabr;Clear;66;SSW;3;74%
Mount Shasta;Cloudy;57;Calm;0;74%
Napa County;Mostly cloudy;65;W;9;86%
Needles;Clear;92;WSW;14;7%
North Island;Clear;68;WNW;6;87%
Oakland;Mostly cloudy;67;N;8;85%
Oceanside;Clear;61;Calm;0;89%
Ontario;Clear;68;N;6;69%
Oroville;Clear;77;ESE;8;41%
Oxnard;Clear;62;W;6;86%
Palm Springs;Clear;90;NW;15;14%
Palmdale;Clear;75;SW;13;18%
Paso Robles;Clear;68;WNW;14;67%
Point Mugu;Clear;60;N;3;92%
Porterville;Clear;73;SE;9;50%
Ramona;Clear;60;Calm;0;69%
Redding;Showers;74;W;5;51%
Riverside;Clear;70;W;3;60%
Riverside March;Clear;67;NNW;3;49%
Sacramento;Clear;66;SSW;8;77%
Sacramento International;Clear;68;S;9;69%
Salinas;Clear;65;N;6;84%
San Bernardino;Clear;72;W;3;57%
San Carlos;Cloudy;63;NNW;8;91%
San Diego;Partly cloudy;68;WNW;6;87%
San Diego Brown;Mostly cloudy;62;Calm;6;100%
San Diego Montgomery;Partly cloudy;66;W;3;86%
San Francisco;Mostly cloudy;63;NNE;8;87%
San Jose;Mostly cloudy;66;NNW;8;100%
San Luis Obispo;Mostly clear;59;Calm;0;89%
San Nicolas Island;Mostly clear;62;WNW;26;99%
Sandberg;Clear;66;NW;15;39%
Santa Ana;Clear;66;SSW;5;80%
Santa Barbara;Clear;63;Calm;0;86%
Santa Maria;Fog;59;NW;5;100%
Santa Monica;Clear;64;E;3;86%
Santa Rosa;Mostly cloudy;63;SE;5;86%
Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;87%
Santee;Partly cloudy;66;W;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;49;Calm;0;68%
Stockton;Clear;69;W;10;67%
Thermal;Clear;92;NW;14;15%
Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;49%
Twentynine Palms;Clear;82;W;10;20%
Ukiah;Clear;65;WNW;7;84%
Vacaville;Mostly clear;71;Calm;0;62%
Van Nuys;Clear;73;Calm;0;47%
Vandenberg AFB;Showers;57;NNE;6;100%
Victorville;Clear;69;SW;9;33%
Visalia;Clear;73;NW;9;50%
Watsonville;Mostly cloudy;64;E;7;83%
_____
Copyright 2019 AccuWeather