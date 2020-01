Toronto 7, New Jersey 4

New Jersey 0 1 3 — 4 Toronto 3 2 2 — 7

First Period_1, Toronto, Tavares 18 (Nylander, Sandin), 5:18. 2, Toronto, Gauthier 6, 9:10. 3, Toronto, Hyman 12 (Spezza, Sandin), 19:56 (pp).

Second Period_4, Toronto, Nylander 20 (Tavares, Engvall), 2:12. 5, New Jersey, Coleman 16 (Wood, Butcher), 6:56. 6, Toronto, Matthews 32 (Tavares, Marner), 10:39 (pp).

Third Period_7, Toronto, Matthews 33 (Hyman, Marner), 3:58. 8, New Jersey, Coleman 17 (Carrick, Gusev), 12:00. 9, New Jersey, Coleman 18 (Zajac, Butcher), 15:35. 10, New Jersey, Subban 6 (Bratt, Simmonds), 18:02 (pp). 11, Toronto, Matthews 34, 18:40 (en).

Shots on Goal_New Jersey 7-10-12_29. Toronto 16-6-12_34.

Power-play opportunities_New Jersey 1 of 4; Toronto 2 of 4.

Goalies_New Jersey, Schneider 0-4-1 (14 shots-13 saves), New Jersey, Domingue 3-5-0 (19-14). Toronto, Andersen 22-8-5 (29-25).

A_19,124 (18,819). T_2:34.

Referees_Jake Brenk, Brian Pochmara. Linesmen_Tyson Baker, Scott Driscoll.