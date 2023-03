First Period_1, Minnesota, Spurgeon 10 (Zuccarello, Hartman), 1:44. Penalties_Hartman, MIN (Tripping), 17:40; Hertl, SJ (High Sticking), 18:28; Gregor, SJ (Boarding), 19:47.

Second Period_2, San Jose, Couture 23 (Karlsson, Hertl), 10:19 (pp). 3, Minnesota, Gaudreau 13 (Foligno, Johansson), 18:03 (pp). Penalties_Hartman, MIN (Tripping), 7:49; Merrill, MIN (Interference), 10:04; Merrill, MIN (Misconduct), 10:04; Svechnikov, SJ (Slashing), 16:18.

Third Period_4, Minnesota, Johansson 14 (Klingberg, Boldy), 0:30. 5, San Jose, Hertl 19 (Couture, Barabanov), 8:36 (pp). 6, Minnesota, Zuccarello 21 (Klingberg, Hartman), 11:00 (pp). 7, Minnesota, Boldy 18 (Spurgeon), 18:03 (en). Penalties_Klingberg, MIN (Misconduct), 8:27; Klingberg, MIN (Misconduct), 8:27; Minnesota bench, served by Zuccarello (Delay of Game), 8:36; Eklund, SJ (Holding), 9:40.

Shots on Goal_Minnesota 5-14-11_30. San Jose 18-11-7_36.

Power-play opportunities_Minnesota 2 of 4; San Jose 2 of 5.

Goalies_. San Jose, Reimer 10-17-6 (29-24).

A_17,562 (17,562). T_2:35.

Referees_Jon Mclsaac, Kendrick Nicholson. Linesmen_Kiel Murchison, James Tobias.