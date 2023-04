L.A. Dodgers 8, Pittsburgh 7

E_Hedges (1), Bae (4), Castro (4). LOB_Los Angeles 7, Pittsburgh 8. 2B_Vargas (4), Outman 2 (4), Hayes (7), Suwinski (4). HR_Taylor (5), McCutchen (5). SB_Marcano (1), Bae 2 (7). SF_Barnes (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Syndergaard 4 9 7 7 0 2 González 1 1 0 0 0 1 Phillips 1 0 0 0 0 1 Almonte W,2-0 1 1 0 0 0 2 Ferguson H,2 1 1 0 0 1 1 Miller S,1-1 1 0 0 0 0 1

Pittsburgh Oviedo 5 1-3 6 5 4 2 4 Stephenson H,4 2-3 0 0 0 0 0 Hernandez H,2 1 0 0 0 0 2 Holderman L,0-1 BS,0-1 1 2 3 3 1 1 Underwood Jr. 1 1 0 0 1 0

HBP_Syndergaard (Hedges), Ferguson (Marcano).

Umpires_Home, Ben May; First, Jeff Nelson; Second, CB Bucknor; Third, Chris Segal.

T_2:45. A_10,560 (38,753).