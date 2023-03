INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Coco Gauff se recuperó tras estar abajo por un quiebre en el tercer set para superar el martes por 6-3, 1-6, 6-4 a la sueca Rebecca Peterson, quien llegó de la ronda de clasificación, en Indian Wells.

Abajo 2-4, Gauff peleó para recuperarse y salvó tres puntos de quiebre a 4 antes de cerrar el duelo en el siguiente game.

Hace cuatro años, Peterson derrotó en un torneo Challenger en Michigan a Gauff, quien en ese entonces tenía 14 años.

“Me golpeó muy duro”, recordó Gauff en la entrevista de cancha. “Creo que hoy realmente fue algo mental, mantenerme en el juego. No jugué de la mejor manera por momentos y no saqué tan bien como quería, pero creo que mentalmente me mantuve en el juego”.

La sexta sembrada enfrentará ahora a la segunda del torneo Aryna Sabalenka, quien venció por 6-3, 2-6, 6-4 a Barbora Krejcikova (16).

En otros duelos de la cuarta ronda, Maria Sakkari (7) venció por 6-4, 5-7, 6-3 a Karolina Pliskova (17).

En el torneo masculino, el campeón defensor llegó a los cuartos de final al vencer fácilmente por 6-4, 6-3 a Marton Fucsovics.

Mientras que Daniil Medvedev (5) sobrevivió para vencer por 6-7 (5), 7-6 (5), 7-5 a Alexander Zverev (12).

El décimo sembrado Cameron Norrie eliminó al sexto sembrado Andrey Rublev por 6-2, 6-4.