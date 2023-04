BARCELONA (AP) — Carlos Alcaraz inició el martes la defensa de su título en el Abierto de Barcelona con una plácida victoria 6-3, 6-1 ante Nuno Borges.

Máximo preclasificado del torneo en arcilla y número dos del mundo, Alcaraz convirtió cinco de sus siete oportunidades de quiebre para asegurar el triunfo en la cancha Rafa Nadal.

“Tengo muy buenos amigos, conozco a mucha gente. Me siento en casa”, dijo el español de 19 años sobre jugar en su club.

Dueño de un par de títulos esta temporada, Alcaraz saltó a pista por primera vez desde el Masters de Miami en marzo debido a una inflamación en su mano izquierda y molestias en la espalda.

“Era el primer partido en tierra tras un tiempo... He jugado un gran partido, pero siempre hay que mejorar", dijo Alcaraz, victorioso en la arcilla de Buenos Aires y en superficie dura en el Masters de Indian Wells. “De Miami vine con pequeñas molestias físicas, pero no he hecho ningún ajuste especial. He intentado recuperarme, me he sentido muy cómodo en pista, estoy a mi cien por cien”.

El siguiente adversario de Alcaraz será su compatriota Roberto Bautista Agut. El 13er cabeza de serie dio cuenta 6-2, 6-2 del español Bernabé Zapata Mirallés.

En tanto, el quinto cabeza de serie estadounidense Frances Tiafoe sucumbió 6-4, 6-7 (3), 6-4 ante el finlandés Emil Ruusuvuori.

Además, el argentino Diego Schwartzman despachó 6-2, 6-2 al chino Wu Yibing para citarse en la segunda ronda con el italiano Jannik Sinner (4to cabeza de serie).

Otro argentino, Tomás Etcheverry, sucumbió 6-3, 6-3 ante el español Alejandro Davidovich Fokina (10mo preclasificado).

El argentino Pedro Cachín venció 6-3, 7-5 al neerlandés Gijs Brouwer y enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas (2do preclasificado) en la segunda ronda. A su vez, el ecuatoriano Emilio Gómez derrotó 6-3, 1-6, 6-4 al español Albert Ramos-Viñolas para citarse con el búlgaro Grigor Dimitrov.

Casper Ruud (3er cabeza de serie) alcanzó los cuartos de final por segundo año seguido al vencer 6-2, 7-6 (1) al estadounidense Ben Shelton. El noruego se desquitó de una derrota ante Shelton en Cincinnati el año pasado.