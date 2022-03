Woods en Augusta ¿jugará en el Masters?

Tiger Woods viajó a Augusta National este martes, con lo que incrementó las conjetura de que el Masters, que inicia la próxima semana, podría ser su primer torneo frente a los mejores golfistas desde que se lesionó severamente la pierna derecha en un accidente vehicular hace 14 meses.

Varios sitios que rastrean aviones mostraban un Golfstream registrado a nombre de Woods que salió del sur de Florida alrededor de las 9 de la mañana. La cuenta de Twitter “Eureka Earth” mostró al jet privado en la pista del aeropuerto regional de Augusta.

El canal “Morning Read” de SI.com citó una fuente que indicó que Woods se encontraba en Augusta National con su hijo de 12 años, Charlie. El agente de Woods en la agencia Excel Sports no respondió a un mensaje de voz de The Associated Press pidiendo un comentario.

Woods no ha formulado ningún comentario público o ha dado ningún indicio de que esté listo para disputar su primer major — y primer torneo de la Gira de la PGA — desde el Masters en noviembre de 2020.

Las especulaciones surgieron después de que Phil Mickelson se dio de baja de la lista de jugadores que podría disputar el Masters, que inicia el 7 de abril. Woods sigue en la lista de jugadores activos invitados y cuando le preguntaron a su agente sobre una posible decisión dijo que era prematuro.

A diferencia de otros torneos, los jugadores no tienen una fecha límite para decidir. Como cinco veces campeón del Masters, Woods puede jugar cada año.

Woods fue visto jugando en el campo The Medalist cerca de su casa en Jupiter Island, Florida, el fin de semana. Probablemente viajó a Augusta National para ver cómo reacciona su pierna en las complicadas caminatas. El campo tiene elevaciones en casi todos los hoyos.

En diciembre pasado, disputó el PNC Championship con su hijo — fueron subcampeones — en Florida, en donde Woods se desplazó en un carrito de golf en un formato mixto.