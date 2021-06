Washington 2, San Francisco 0

DP_San Francisco 1, Washington 1. LOB_San Francisco 4, Washington 2. 2B_Harrison (8). HR_Schwarber (10). S_Wade Jr. (1).

IP H R ER BB SO

San Francisco Gausman L,7-1 4 3 2 2 2 4 Álvarez 2 1 0 0 0 0

Washington Fedde W,4-4 5 4 0 0 0 7 Finnegan H,5 1 1 0 0 0 1 Hand S,11-13 1 0 0 0 0 2

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Alex Tosi; Second, Mark Carlson; Third, Jeremy Riggs.

T_2:10. A_16,425 (41,339).