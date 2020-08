US Open pierde otra figura: Halep anuncia que no asistirá

La rumana Simona Halep, campeona de Wimbledon, anunció el lunes que se perderá el U.S. Open dado que prioriza su salud y prefiere permanecer en Europa en medio de la pandemia del coronavirus.

Halep, actualmente la número dos del mundo, alzó el título del Abierto de Praga el domingo.

“Después de sopesar todos los factores involucrados y ante las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, he decidido que no viajaré a Nueva York para jugar en el @usopen”, escribió Halep en su cuenta de Twitter. “Siempre he dicho que pondría mi salud en el centro de mi decisión y por ello es que prefiero quedarme y entrenar en Europa”.

Seis de las ocho mujeres que encabezan el ranking de la WTA no participarán en Nueva York. La número uno Ash Barty y la campeona defensora Bianca Andreescu, sexta del mundo, también declinaron competir en el torneo, cuyo inicio en Flushing Meadows está programado para el 31 de agosto.

Entre otras tenistas que han decidido no acudir se encuentran la ucraniana Elina Svitolina (quinta del ranking mundial), la holandesa Kiki Bertens (séptima) y la suiza Belinda Bencic (ocho).

“Sé que la @usta (en referencia a la Asociación de Tenis de Estados Unidos) y la @WTA han trabajado incansablemente para montar un evento seguro y les deseo a todos un exitoso torneo”, agregó Halep.

ARCHIVO - En imagen de archivo del 22 de febrero de 2020, la rumana Simona Halep responde un tiro de la kazaja Elena Rybakina en la final del Abierto de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. (AP Foto/Kamran Jebreili, archivo)

Rafael Nadal, el campeón defensor, también anunció que no jugará el US Open, si bien el actual número uno Novak Djokovic ha afirmado que lo hará. El suizo Roger Federer está fuera por el resto de la temporada después de dos cirugías de rodilla derecha.

Stan Wawrinka, campeón del U.S. Open en 2016, ha descartado su participación, lo mismo que Gael Monfils y Nick Kyrgios.