Texas 8, Oakland 5

E_Heim (1), Neuse (8). DP_Texas 1, Oakland 2. LOB_Texas 3, Oakland 2. 2B_Lowe (5), García (10), Murphy (13). HR_Murphy (5), Pinder (5). SB_Lowe (1), Semien (5).

IP H R ER BB SO

Texas Gray 6 5 5 5 3 5 Moore W,2-0 2 0 0 0 0 3 Santana S,1-1 1 0 0 0 0 1

Oakland Irvin 6 1-3 6 3 2 0 4 Grimm H,3 1-3 2 1 1 0 0 Jackson BS,1-2 1 1-3 2 1 1 0 2 Jiménez L,1-2 2-3 3 3 3 1 2 Kolarek 1-3 0 0 0 0 0

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Cory Blaser; Second, Tom Hallion; Third, Mark Ripperger.

T_2:54. A_5,010 (46,847).