Texas 4, L.A. Angels 1

LOB_Los Angeles 4, Texas 3. 2B_Terry (1), Holt (11), J.Martin (2). SB_Holt 2 (4), Kiner-Falefa (16). SF_Holt (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Rodriguez L,2-1 6 4 4 3 2 7 Mayers 1 1 0 0 0 1 Quintana 1 0 0 0 0 0

Texas Dunning W,5-7 5 3 1 1 2 3 Herget H,1 2 0 0 0 0 2 Barlow H,3 1 0 0 0 0 2 Patton S,1-3 1 0 0 0 0 1

Rodriguez pitched to 2 batters in the 7th.

HBP_Rodriguez (Ibáñez).

Umpires_Home, Joe West; First, Nic Lentz; Second, Nick Mahrley; Third, Nate Tomlinson.

T_2:29. A_20,533 (40,300).