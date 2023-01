St. Louis 5, New Jersey 3

First Period_1, St. Louis, Kyrou 19 (Thomas, Buchnevich), 11:47.

Second Period_2, New Jersey, Hughes 23 (Severson, Haula), 3:51. 3, New Jersey, Hughes 24 (Tatar), 8:47. 4, St. Louis, Barbashev 6 (Saad, Faulk), 16:27.

Third Period_5, St. Louis, Saad 11 (Acciari, Barbashev), 2:27. 6, St. Louis, Thomas 9 (Buchnevich, Schenn), 9:53 (pp). 7, New Jersey, Hischier 18 (Bratt, Hamilton), 12:09 (pp). 8, St. Louis, Thomas 10 (Buchnevich), 19:17 (en).

Shots on Goal_St. Louis 5-7-7_19. New Jersey 14-10-14_38.

Power-play opportunities_St. Louis 1 of 2; New Jersey 1 of 4.

Goalies_St. Louis, Binnington 15-12-3 (39 shots-36 saves). New Jersey, Schmid 5-4-0 (18-14).

A_15,561 (16,514). T_2:15.

Referees_Francis Charron, Pierre Lambert. Linesmen_Jonathan Deschamps, Joseph Mahon.