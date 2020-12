Silas desestima rumores; cree que Harden seguirá con Houston

ARCHIVO.- Foto del 15 de diciembre del 2017 el asistente de los Hornets de Charlotte Stephen Silas en el juego ante el Heat de Miami. El jueves 3 de diciembre del 2020 Silas cree que Harden estará con Houston cuando inicien los campamentos de entrenamiento este fin de semana a pesar de los rumores de que quiere dejar al equipo. less ARCHIVO.- Foto del 15 de diciembre del 2017 el asistente de los Hornets de Charlotte Stephen Silas en el juego ante el Heat de Miami. El jueves 3 de diciembre del 2020 Silas cree que Harden estará con Houston ... more Photo: Chuck Burton, AP Photo: Chuck Burton, AP Image 1 of / 1 Caption Close Silas desestima rumores; cree que Harden seguirá con Houston 1 / 1 Back to Gallery

HOUSTON (AP) — El nuevo entrenador de los Rockets Stephen Silas no habló mucho el jueves sobre los rumores de que James Harden está descontento en Houston.

Pero dejó algo en claro: espera que Harden este ahí este fin de semana, cuando los Rockets inicien su campamento.

“Estoy confiado en que estará comprometido”, dijo Silas. “Ahí lo voy a dejar. Como lo he dicho, le di espacio para que haga sus cosas, pero confío que estará aquí cuando iniciemos".

Las versiones de que Harden quiere dejar a Houston iniciaron después de que los Rockets fueron eliminados en las semifinales de la Conferencia Oeste por los Lakers. Se especuló entonces que tanto Harden como Russell Westbrook querían salir del equipo. Westbrook obtuvo su deseo el miércoles en la noche, tras ser canjeado a Washington a cambio de John Wall y una selección de primera ronda en el draft.

Westbrook sólo estuvo una temporada en Houston al lado de Harden en una inusitada alineación de baja estatura. Ahora Westbrook y la apuesta por la rapidez por encima de la corpulencia son cosa del pasado. Westbrook se dirige a la capital de Estados Unidos y el pívot DeMarcus Cousins llegará a los Rockets.

Silas había sido asistente por un largo tiempo en la NBA y éste será su primer trabajo como entrenador en jefe tras ser contratado para reemplazar a Mike D'Antoni, quien le informó a los Rockets que no regresaría al concluir la temporada. Silas indicó que no ha hablado con Harden desde la transacción y que ha implementado una estrategia de no intervención con la superestrella.

“Cuando cosas como esta ocurren, cuando no se vacila y muchas cosas están ocurriendo, doy un paso hacia atrás y les doy espacio a los chicos”, dijo Silas. “Desde mi perspectiva, mi manera de comunicarme ha sido dándole espacio. Así ha sido mi comunicación con él. Chicos como él lo necesitan”.

Silas está entusiasmado por obtener a un jugador del calibre de Wall en el equipo, pero admitió que tuvo sentimientos encontrados cuando se enteró del canje.

“Si no fuera por Russell Westbrook probablemente no tendría este empleo”, admitió Silas. “Entonces, el hecho de que me haya avalado en el proceso de entrevistas fue una de las primeras cosas que pasaron por mi mente cuando se concreto el cambio”.