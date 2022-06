Sean Dempsey/AP

LONDRES (AP) — Quizás Serena Williams acabe disputando el torneo de Wimbledon este año, después de todo. Fue lo que intimó en un mensaje en Instagram el martes.

Williams no ha competido desde que sufrió una lesión durante el primer set de su partido de primera ronda en el All England Club hace un año. Su nombre no figuró en la lista de participantes que el torneo de Grand Slam en superficie de césped difundió a inicios de mes.