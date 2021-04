Seattle 8, Boston 2

E_Bogaerts (4). DP_Seattle 2, Boston 0. LOB_Seattle 10, Boston 4. 2B_France 2 (7), Seager (6), Devers 2 (4), Verdugo (5). 3B_Seager (1). HR_Haggerty (2). SB_Haggerty (3).

IP H R ER BB SO

Seattle Flexen W,2-1 7 4 1 1 1 7 Middleton 1 0 0 0 0 2 Vest 1 2 1 1 0 0

Boston Eovaldi L,3-2 5 7 5 4 1 3 Brice 1 1 0 0 0 1 Taylor 1 2-3 2 1 1 0 3 Valdez 1 1-3 2 2 2 2 2

Brice pitched to 1 batter in the 7th.

HBP_Eovaldi (Trammell), Flexen (Martinez), Valdez (Torrens). WP_Eovaldi(2), Valdez.

Umpires_Home, Erich Bacchus; First, Gabe Morales; Second, Bill Miller; Third, Brian Knight.

T_3:05. A_4,621 (37,755).