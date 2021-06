Seattle 6, Cleveland 2

E_E.Rosario (1), Hernandez (5). DP_Seattle 1, Cleveland 0. LOB_Seattle 10, Cleveland 5. 2B_Bauers (3), Seager (15). HR_Seager (13), Fraley (4). SB_Zimmer (4).

IP H R ER BB SO

Seattle Gilbert W,2-2 6 2-3 4 1 1 1 6 Misiewicz 1-3 0 0 0 0 1 Steckenrider 1 0 0 0 0 0 Graveman 1 1 1 1 1 1

Cleveland Bieber L,7-4 5 2-3 10 5 5 2 8 Shaw 1 1-3 0 0 0 1 2 Stephan 2 3 1 0 0 3

HBP_Graveman (H.Ramirez). WP_Graveman, Bieber.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Adam Hamari; Second, Jose Navas; Third, Chad Fairchild.

T_3:17. A_17,371 (34,788).