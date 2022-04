San Lorenzo empata con Atlético y Tigre toma cima de su zona

BUENOS AIRES (AP) — San Lorenzo volvió a sufrir una decepción al dejar escapar una victoria que parecía segura e igualar 1-1 con un golpeado Atlético Tucumán en el Nuevo Gasómetro el domingo, en el cierre de la octava fecha de la Copa de la Liga del fútbol argentino.

En tanto, el recién ascendido Tigre subió hasta lo más alto de la Zona B al vencer 2-0 como local a Rosario Central, en el que debutó Leandro Somoza como técnico. Además, Newell‘s Old Boys superó 3-1 en casa a Platense y está en puestos de clasificación en la Zona A.

La Copa de la Liga se disputa en dos zonas y los cuatro primeros clasifican a los playoffs.

A seis fechas para el término de la fase de grupos, por la Zona A avanzan Racing Club (18 puntos), River Plate y Newell’s (16), y Argentinos Juniors (14), y por la Zona B clasifican Tigre, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors (15) y Aldosivi de Mar del Plata (13).

Bajo un diluvio, los hinchas de San Lorenzo reprobaron a su equipo y a los directivos del club tras la igualdad 1-1 con Atlético Tucumán. El equipo de Pedro Troglio sigue sin ganar como local y con siete puntos en ocho partidos es de entre los cinco “grandes” el de peor performance en el certamen.

El “Ciclón” se puso en ventaja a los 48 minutos a través de Ricardo Centurión y posteriormente dilapidó varias oportunidades para aumentar.

Pero en una jugada aislada, a los 85, un remate de Ramiro Carrera se desvió en el paraguayo Néstor Ortigoza y sentenció un empate que le cayó mejor a la visita, colista de la Zona A y con la continuidad de su entrenador Juan Manuel Azconzábal pendiendo de un hilo.

“Hoy no hicimos un mal partido, pero no ganamos y eso es la única cosa que nos queda. Si no ganás no sirve, y está perfecta la crítica”, afirmó Troglio, también cuestionado en el banquillo del “Ciclón”.

También por la Zona A, Newell ’s aprovechó el impulso de su triunfo en el clásico de la ciudad de Rosario ante Central la fecha anterior y se impuso 3-1 a Platense, que encajó su quinta derrota consecutiva y como consecuencia perdió a su entrenador, Claudio Spontón.

La “Lepra” saltó al tercer puesto gracias a los goles de Juan Garro, Nicolás Castro (de penal, tras intervención del VAR y polémica decisión del árbitro principal) y el sustituto ecuatoriano Djorkaeff Reasco. Ignacio Schor igualó transitoriamente para el “Calamar”.

Tigre se aprovechó de los empates de Boca y de Estudiantes el sábado, les dio alcance a ambos en la cima de la Zona A e incluso los desplazó por poseer una mejor diferencia de gol.

En Victoria, el equipo de Diego Martínez le terminó haciendo precio a un Central que pareció sin rumbo pese al cambio de entrenador.

El “Matador” selló el 2-0 con un tanto de penal del goleador Pablo Magnín y un golazo de Lucas Blondel, ambos en el complemento.