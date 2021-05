San Francisco 7, San Diego 1

E_Musgrove (1). DP_San Francisco 0, San Diego 1. LOB_San Francisco 5, San Diego 8. 2B_Grisham (4). 3B_La Stella (1). HR_Tauchman (1), Tatis Jr. (8). S_Gausman (1).

IP H R ER BB SO

San Francisco Gausman W,2-0 6 6 1 1 1 6 Baragar 1 1 0 0 0 1 Rogers 1 1 0 0 0 0 Doval 1 0 0 0 0 2

San Diego Musgrove L,2-3 5 4 6 5 2 6 Kela 1 1 0 0 0 1 Johnson 1 0 0 0 0 1 Northcraft 2 0 1 1 5 2

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Todd Tichenor; Second, Adam Hamari; Third, Ryan Additon.

T_3:10. A_15,250 (40,209).