San Francisco 6, Cincinnati 4

E_Yastrzemski (1). DP_San Francisco 3, Cincinnati 0. LOB_San Francisco 6, Cincinnati 5. 2B_Estrada (12), La Stella (5), González (6), Votto (4). HR_Longoria (4), Almora Jr. (1).

IP H R ER BB SO

San Francisco Cobb 6 4 2 2 3 8 Brebbia W,3-0 1 1 0 0 0 0 Rogers 1 1 0 0 1 0 Doval 1 2 2 2 0 1

Cincinnati Mahle 6 2-3 1 0 0 3 8 Strickland H,1 1-3 0 0 0 0 1 Hoffman H,1 2-3 1 2 2 1 1 Warren L,2-2 BS,3-6 0 3 4 4 1 0 Kuhnel 1 1-3 1 0 0 0 3

Warren pitched to 4 batters in the 8th.

HBP_Mahle (Estrada).

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Chad Whitson; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Adam Hamari.

T_3:10. A_20,439 (42,319).