San Francisco 3, Miami 2

E_Tr.Rogers (1). DP_Miami 1, San Francisco 2. LOB_Miami 8, San Francisco 4. 2B_Chisholm Jr. (1), Dubón (1), Ruf (1). SF_Chisholm Jr. (1), Flores (1).

IP H R ER BB SO

Miami Tr.Rogers L,0-1 5 6 3 2 1 3 Armstrong 1 0 0 0 0 1 Bass 1 1-3 0 0 0 0 1 Okert 2-3 0 0 0 0 0

San Francisco DeSclafani 3 2-3 8 2 2 1 5 J.García W,1-0 2 0 0 0 0 2 Littell H,1 1 1-3 2 0 0 0 0 Ty.Rogers H,2 1 1 0 0 0 0 Leone S,1-1 1 0 0 0 0 2

J.García pitched to 2 batters in the 6th.

HBP_DeSclafani (Cooper).

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Nick Mahrley; Second, Alfonso Marquez; Third, Lance Barrett.

T_2:43. A_37,332 (41,915).