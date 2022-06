Cardinals third. Brendan Donovan walks. Tommy Edman strikes out swinging. Paul Goldschmidt doubles to deep right center field. Brendan Donovan scores. Nolan Arenado walks. Albert Pujols out on a sacrifice fly to deep right field to Wil Myers. Paul Goldschmidt scores.

2 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on. Cardinals 2, Padres 0.

Padres eighth. Ha-Seong Kim called out on strikes. Jorge Alfaro doubles to deep right field. Trent Grisham homers to center field. Jorge Alfaro scores. Jurickson Profar flies out to left field to Lars Nootbaar. Sergio Alcantara strikes out swinging.

2 runs, 2 hits, 0 errors, 0 left on. Padres 2, Cardinals 2.

Cardinals tenth. Paul Goldschmidt is intentionally walked. Nolan Arenado pops out to Eric Hosmer. Albert Pujols out on a sacrifice fly to left field to Jurickson Profar. Tommy Edman scores.

1 run, 0 hits, 0 errors, 1 left on. Cardinals 3, Padres 2.