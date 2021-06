San Diego 5, L.A. Dodgers 3

E_Tatis Jr. (16). DP_Los Angeles 0, San Diego 1. LOB_Los Angeles 5, San Diego 7. 2B_Muncy 2 (9), Grisham (9), Cronenworth (17). HR_Cronenworth (11), Machado (12), Caratini (6). SB_Tatis Jr. (15). SF_Caratini (2). S_Hosmer (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Bauer 6 5 3 3 4 10 Treinen L,1-3 1 2 2 2 0 1 González 1-3 0 0 0 2 0 Kelly 2-3 0 0 0 0 0

San Diego Musgrove 6 2 2 1 2 5 Stammen 1 0 0 0 0 1 Pagán BS,0-2 2-3 2 1 1 0 0 Hill W,4-3 1-3 0 0 0 0 0 Melancon S,23-26 1 1 0 0 1 0

Bauer pitched to 2 batters in the 7th, Treinen pitched to 2 batters in the 8th.

HBP_Musgrove (Turner). WP_Melancon.

Umpires_Home, James Hoye; First, Mark Carlson; Second, Jordan Baker; Third, Chris Segal.

T_3:30. A_43,691 (40,209).