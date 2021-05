SHSU_FG Morgan 29, 09:14

Second Quarter

JMU_FG Ratke 26, 10:26

JMU_Johnson 1 run (Ratke kick), 06:09

JMU_Wells Jr. 4 pass from Johnson (Ratke kick), 01:26

JMU_Cheatham 7 pass from Johnson (Ratke kick), 00:10

Third Quarter

SHSU_Jefferson 7 run (Morgan kick), 08:14

JMU_FG Ratke 48, 03:00

SHSU_Ezzard 69 pass from Schmid (Morgan kick), 02:22

SHSU_Ezzard 80 punt return (Morgan kick), 00:42

SHSU_Schmid 20 run (Morgan kick), 00:00

Fourth Quarter

SHSU_Schmid 11 run (Morgan kick), 12:16

JMU_Bracey 34 pass from Johnson (Johnson run), 10:14

JMU SHSU First downs 23 18 Rushes-yards 50-159 32-114 Passing 271 218 Comp-Att-Int 16-27-1 13-27-2 Return Yards 79 121 Punts-Avg. 6-38.0 5-42.4 Fumbles-Lost 2-1 1-0 Penalty-Yards 4-60 5-49 Time of Possession 35:54 24:06

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_James Madison, Pe. Agyei-Obese 24-98, Ja. Hamilton 12-61, Co. Johnson 10-5, La. Palmer 2-4, Kr. Thornton 1-(minus 2), Ga. Moloney 1-(minus 7). Sam Houston St., Ra. Jefferson 15-60, Er. Schmid 11-55, No. Smith 2-4, If. Adeyi 1-0, Ky. Jackson 1-(minus 1), Team 2-(minus 4).

PASSING_James Madison, Co. Johnson 16-26-1-271, Ga. Moloney 0-1-0-0. Sam Houston St., Er. Schmid 13-27-2-218.

RECEIVING_James Madison, An. Wells Jr. 7-89, No. Turner 2-45, Jo. Sims 2-43, Cl. Cheatham 2-40, Sc. Bracey 1-34, Au. Douglas 1-11, Kr. Thornton 1-9. Sam Houston St., Je. Ezzard 4-107, If. Adeyi 3-57, Co. Chrest 5-47, Ch. Harvin 1-7.