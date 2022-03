INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — El ruso Andrey Rublev venció el domingo 7-5, 6-4 al alemán Dominik Koepfer en la segunda ronda del torneo Indian Wells, mejorando su récord a 15-2 de este año con su 10ma victoria consecutiva.

La marca de Rublev sólo es superada por el paso perfecto del español Rafael Nadal de 16-0 en la temporada, conquistando títulos en Dubái y Marsella.

El ruso y séptimo preclasificado superó a Koepfer con 32 winners, entre ellos 18 de derecha. Rublev también controló el juego en la red, sacando 11 de 15 points ahí.

Perdiendo 2-4 en el primer set, Rublev tuvo un rally de 28 golpes en un derechazo. Rublev rompió empatados a 5-5 to take control of the set.

Andy Murray cayó 7-6 (9), 6-3 ante el kazajo Alexander Bublik, 31er clasificado.

Tres estadounidenses ganaron. John Isner venció 7-6 (6), 7-6 (3) a Sam Querrey; Steve Johnson doblegó 7-6 (5), 6-4 a Aslan Karatsev; y Taylor Fritz derrotó 6-1, 6-1 al polaco Kamil Majchrzak.

Marin Cilic cayó 6-7 (7), 6-3, 7-6 (6) en su duelo con el serbio Miomir Kecmanovic. Felix Auger-Aliassime perdió frente a Botic van de Zandschulp 7-6 (4), 6-7 (4), 6-3.

En los duelos de mujeres, la polaca y tercera cabeza de serie Iga Swiatek superó 6-7 (3), 6-2, 6-1 a la 29na preclasificada Clara Tauson. La croata Petra Martic venció a la 11ma preclasificada Emma Raducanu 6-7 (3), 6-4, 7-5 en un duelo de casi tres horas. Madison Keys ganó.