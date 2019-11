Rangers-Canadiens Sums

N.Y. Rangers 0 3 3—6 Montreal 3 1 1—5

First Period_1, Montreal, Domi 5 (Lehkonen, Suzuki), 2:03. 2, Montreal, Lehkonen 4 (Reilly, Armia), 10:00. 3, Montreal, Domi 6 (Suzuki, Chiarot), 19:26. Penalties_Trouba, NYR, (holding), 3:00.

Second Period_4, Montreal, Weber 7 (Chiarot, Hudon), 2:51. 5, N.Y. Rangers, Chytil 7 (Panarin, Skjei), 6:10. 6, N.Y. Rangers, Buchnevich 4 (Howden), 7:06. 7, N.Y. Rangers, Lemieux 2 (Trouba, Fox), 9:30. Penalties_Trouba, NYR, (high sticking), 3:49; Danault, MTL, (holding), 7:28; Petry, MTL, (holding), 13:21; Chiarot, MTL, (delay of game), 14:48; Trouba, NYR, (hooking), 16:47.

Third Period_8, Montreal, Lehkonen 5 (Domi), 5:20. 9, N.Y. Rangers, Panarin 12 (Kreider, Strome), 5:51. 10, N.Y. Rangers, Lemieux 3 (Howden, Skjei), 8:40 (sh). 11, N.Y. Rangers, Trouba 3 (Strome), 12:10. Penalties_Panarin, NYR, (interference), 7:09; N.Y. Rangers bench, served by Buchnevich (too many men on the ice), 13:37.

Shots on Goal_N.Y. Rangers 12-13-9_34. Montreal 18-14-11_43.

Power-play opportunities_N.Y. Rangers 0 of 3; Montreal 0 of 5.

Goalies_N.Y. Rangers, Georgiev 5-4-1 (43 shots-38 saves). Montreal, Price 10-6-3 (34-28).

A_21,302 (21,288). T_2:29.

Referees_Jean Hebert, Brad Meier. Linesmen_Bevan Mills, Kory Nagy.