¿Por qué no juega Dybala? Scaloni no aclara el misterio

DOHA (AP) — Es probablemente el mayor misterio de Argentina en el Mundial.

¿Por qué Paulo Dybala todavía no jugó?

La “Joya” y Ángel Correa son los únicos delanteros que no tuvieron minutos en los cuatro partidos disputados en Qatar. Hasta Thiago Almada, de 21 años, que se sumó a último momento al plantel mundialista por la baja de Joaquín Correa, tuvo su oportunidad.

El delantero de la Roma de Italia fue convocado por el técnico Lionel Scaloni a pesar de una larga inactividad por un desgarro que sufrió un mes antes de la Copa del Mundo.

Pero el propio estratega descartó un problema físico.

“No ha jugado porque no he visto la oportunidad de ponerlo”, explicó Scaloni el jueves en rueda de prensa. “Está bien, está en condiciones de ser alineado, pero consideramos que en los desarrollos de todos los partidos no hemos tenido la posibilidad de ponerlo”.

Dybala, de 29 años, pasó por una situación similar hace cuatro años. En el Mundial de Rusia jugó apenas 20 minutos en la derrota 3-0 ante Croacia.

Como Jorge Sampaoli antes, Scaloni enfrentan el mismo dilema: Dybala actúa en la misma posición que el astro Lionel Messi, quien se fastidia si los entrenadores lo sacan aunque el partido esté sentenciado.

Sin embargo, Dybala y Messi jugaron juntos los últimos minutos contra Italia en la Finalíssima de junio. El delantero de la Roma incluso anotó uno de los goles.

“Estamos contentos con él y con su aportación. Pero tenemos 26 jugadores e intentamos que entren por el desarrollo del partido”, concluyó Scaloni sin más detalles.