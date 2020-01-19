Oklahoma City 119, Portland 106
Anthony 4-13 1-2 9, Little 2-7 0-0 5, Whiteside 3-9 0-0 6, Lillard 10-23 9-12 34, Simons 4-11 3-3 12, Hoard 3-6 0-0 6, Trent Jr. 12-18 1-2 30, Hezonja 1-4 2-2 4. Totals 39-91 16-21 106.
Bazley 2-9 5-6 9, Diallo 2-5 0-0 4, Adams 1-7 3-4 5, Gilgeous-Alexander 9-17 4-6 22, Paul 11-15 5-5 30, Burton 4-6 1-4 9, Hervey 0-0 0-0 0, Noel 6-7 3-4 15, Muscala 1-2 0-0 3, Dort 2-4 2-3 7, Schroder 5-11 3-4 15. Totals 43-83 26-36 119.
|Portland
|24
|33
|20
|29
|—
|106
|Oklahoma City
|32
|32
|23
|32
|—
|119
3-Point Goals_Portland 12-32 (Trent Jr. 5-9, Lillard 5-12, Little 1-3, Simons 1-3, Anthony 0-3), Oklahoma City 7-22 (Paul 3-5, Schroder 2-2, Muscala 1-2, Dort 1-3, Bazley 0-2, Burton 0-2, Diallo 0-2, Gilgeous-Alexander 0-4). Fouled Out_None. Rebounds_Portland 40 (Whiteside 9), Oklahoma City 48 (Bazley 13). Assists_Portland 11 (Lillard 6), Oklahoma City 25 (Paul 7). Total Fouls_Portland 28, Oklahoma City 20. A_18,203 (18,203)