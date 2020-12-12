OKLAHOMA ST. 67, WICHITA ST. 64

|FG
|FT
|Reb
|OKLAHOMA ST.
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Kouma
|12
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|3
|0
|Cunningham
|35
|4-11
|0-0
|0-6
|4
|0
|10
|Flavors
|13
|1-5
|0-0
|0-2
|1
|3
|2
|Likekele
|36
|5-11
|4-4
|5-8
|3
|2
|14
|Ke.Boone
|13
|1-3
|0-0
|1-4
|0
|1
|3
|Walker
|27
|5-11
|1-2
|0-2
|1
|2
|13
|B.Williams
|23
|2-10
|1-2
|1-7
|1
|1
|6
|Moncrieffe
|16
|2-3
|4-7
|2-3
|1
|1
|8
|Ka.Boone
|15
|2-2
|0-0
|2-3
|1
|2
|4
|Anderson
|11
|3-4
|0-1
|0-2
|0
|3
|7
|Totals
|200
|25-60
|10-16
|11-37
|12
|18
|67
Percentages: FG .417, FT .625.