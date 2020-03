New Mexico 79, San Jose St. 66

Anigwe 1-4 0-2 2, Ivey 3-6 0-0 7, Moore 8-10 1-1 17, Washington 3-13 0-0 8, Knight 8-18 6-8 22, Smith 2-7 0-0 6, Lane 2-5 0-0 4, Agee 0-0 0-0 0, Hammonds 0-1 0-0 0, Chappell 0-3 0-0 0. Totals 27-67 7-11 66.

NEW MEXICO (18-13)

Manigault 7-11 3-3 18, Lyle 2-7 2-2 7, Martin 0-5 0-0 0, Jackson 9-16 4-4 26, Maluach 8-11 5-5 22, Wegscheider 1-5 0-0 2, McGee 2-3 0-0 4, Hendrix 0-3 0-0 0. Totals 29-61 14-14 79.

Halftime_New Mexico 45-29. 3-Point Goals_San Jose St. 5-22 (Smith 2-4, Washington 2-7, Ivey 1-3, Anigwe 0-1, Hammonds 0-1, Moore 0-1, Knight 0-5), New Mexico 7-23 (Jackson 4-9, Manigault 1-1, Maluach 1-3, Lyle 1-5, Hendrix 0-1, Martin 0-1, Wegscheider 0-3). Fouled Out_Manigault. Rebounds_San Jose St. 31 (Ivey 7), New Mexico 39 (Jackson 12). Assists_San Jose St. 13 (Moore, Knight 3), New Mexico 17 (Martin 6). Total Fouls_San Jose St. 13, New Mexico 16.