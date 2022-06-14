National League Leaders

THROUGH JUNE 13 BATTING G AB R H BA Goldschmidt, STL 59 224 43 75 .335 Machado, SD 60 230 42 74 .322 McNeil, NYM 58 206 28 66 .320 Harper, PHI 55 214 44 68 .318 Cooper, MIA 53 188 21 59 .314 Iglesias, COL 49 178 19 55 .309 Canha, NYM 50 177 28 53 .299 Bell, WAS 62 224 32 67 .299 Turner, LAD 60 235 30 70 .298 Lux, LAD 54 169 33 50 .296 ___ HOME RUNS Alonso, NYM 18 Schwarber, PHI 16 Betts, LAD 16 Riley, ATL 16 Walker, ARI 15 Harper, PHI 15 Cron, COL 14 Pederson, SF 13 Goldschmidt, STL 13 Soto, WAS 13 ___ RUNS BATTED IN Alonso, NYM 57 Goldschmidt, STL 48 Harper, PHI 46 Turner, LAD 46 Lindor, NYM 45 Cron, COL 42 Arenado, STL 41 Chisholm Jr., MIA 40 Betts, LAD 39 Tellez, MIL 38 Bell, WAS 38 Machado, SD 38 ___ STOLEN BASES Edman, STL 15 Bader, STL 14 Turner, LAD 13 Berti, MIA 12 Acu\u00f1a Jr., ATL 11 Chisholm Jr., MIA 10 Swanson, ATL 9 Yelich, MIL 9 6 tied 8 ___ SLUGGING PERCENTAGE Harper, PHI .631 Goldschmidt, STL .598 Alonso, NYM .559 Betts, LAD .536 Cron, COL .532 Chisholm Jr., MIA .531 Machado, SD .530 Riley, ATL .517 Drury, CIN .511 Contreras, CHC .503 ___ ON-BASE PERCENTAGE Goldschmidt, STL .419 Contreras, CHC .396 Machado, SD .391 Cooper, MIA .386 Harper, PHI .378 Soto, WAS .378 Yastrzemski, SF .377 Bell, WAS .376 Happ, CHC .376 Canha, NYM .375 ___ RUNS SCORED Betts, LAD 52 Edman, STL 49 Harper, PHI 44 Goldschmidt, STL 43 Machado, SD 42 Alonso, NYM 40 Lindor, NYM 40 Profar, SD 39 Schwarber, PHI 39 Drury, CIN 38 Freeman, LAD 38 ___ HITS Goldschmidt, STL 75 Machado, SD 74 Hern\u00e1ndez, WAS 70 Turner, LAD 70 Cron, COL 69 Freeman, LAD 68 Harper, PHI 68 Bell, WAS 67 Betts, LAD 66 Edman, STL 66 McNeil, NYM 66 Swanson, ATL 66 ___ BASES ON BALLS Soto, WAS 52 Olson, ATL 37 Schwarber, PHI 36 Goldschmidt, STL 33 Happ, CHC 33 Profar, SD 33 Joe, COL 32 Pham, CIN 30 Freeman, LAD 29 Hoskins, PHI 28 McMahon, COL 28 ___ DOUBLES Olson, ATL 24 Freeman, LAD 21 Marte, ARI 21 Goldschmidt, STL 20 Harper, PHI 20 Escobar, NYM 16 Machado, SD 16 Turner, LAD 16 Albies, ATL 15 Cooper, MIA 15 Franco, WAS 15 ___ TRIPLES Chisholm Jr., MIA 4 Nimmo, NYM 4 Edman, STL 3 Escobar, NYM 3 Joe, COL 3 S\u00e1nchez, MIA 3 Taylor, LAD 3 Wong, MIL 3 16 tied 2 ___ TOTAL BASES Harper, PHI 135 Goldschmidt, STL 134 Alonso, NYM 128 Betts, LAD 127 Cron, COL 126 Riley, ATL 125 Machado, SD 122 Turner, LAD 109 Arenado, STL 108 Olson, ATL 107 ___ EARNED RUN AVERAGE Musgrove, SD 1.50 Alcantara, MIA 1.68 L\u00f3pez, MIA 2.30 Burnes, MIL 2.48 Wright, ATL 2.57 Fried, ATL 2.64 Ur\u00edas, LAD 2.80 Wheeler, PHI 2.84 Wainwright, STL 2.84 Mikolas, STL 2.93 ___ WON-LOST Anderson, LAD 7-0 Gonsolin, LAD 7-0 Musgrove, SD 7-0 Carrasco, NYM 7-2 Wright, ATL 7-3 Alcantara, MIA 6-2 Fried, ATL 6-2 Thompson, CHC 6-2 Buehler, LAD 6-3 Darvish, SD 6-3 ___ GAMES PITCHED Brebbia, SF 28 Effross, CHC 28 Minter, ATL 28 Ramirez, ARI 28 Cishek, WAS 27 Jansen, ATL 27 Milner, MIL 27 Rogers, SD 27 Rogers, SF 27 Smith, ATL 27 ___ SAVES Hader, MIL 19 Rogers, SD 19 Jansen, ATL 18 Bard, COL 13 D\u00edaz, NYM 12 Kimbrel, LAD 11 Knebel, PHI 11 Melancon, ARI 11 Bednar, PIT 10 Doval, SF 8 Gallegos, STL 8 ___ INNINGS PITCHED Alcantara, MIA 91.1 Nola, PHI 81.2 Darvish, SD 75.1 Fried, ATL 75.0 Mikolas, STL 73.2 Wright, ATL 73.2 Wainwright, STL 73.0 Burnes, MIL 72.2 Musgrove, SD 72.0 Webb, SF 71.2 ___ STRIKEOUTS Burnes, MIL 92 Nola, PHI 91 Rod\u00f3n, SF 83 Alcantara, MIA 82 Wright, ATL 80 Greene, CIN 79 Wheeler, PHI 75 Bassitt, NYM 74 Mahle, CIN 74 L\u00f3pez, MIA 72 Musgrove, SD 72 ___ COMPLETE GAMES Alcantara, MIA 1 Buehler, LAD 1 Corbin, WAS 1 Greene, CIN 1 Mikolas, STL 1 ___ SHUTOUTS Buehler, LAD 1 Greene, CIN 1