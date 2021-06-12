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Sports

National League Individual Pitching

Pitcher, Club W L IP H BB SO ERA
deGrom, NYM 6 2 64.0 26 8 103 0.56
Gausman, SF 7 0 77.2 43 16 93 1.27
Woodruff, Mil 5 2 83.0 43 17 97 1.52
Rogers, Mia 7 3 75.2 55 25 89 2.02
Walker, NYM 5 2 61.0 39 24 60 2.07
Scherzer, Was 5 4 77.1 48 15 104 2.21
Peralta, Mil 6 1 68.0 31 29 98 2.25
Darvish, SD 6 2 79.0 53 19 92 2.28
Wheeler, Phi 4 3 90.1 63 18 112 2.29
Musgrove, SD 4 5 65.2 42 13 89 2.33
Bauer, LAD 6 4 82.1 46 27 103 2.40
Stroman, NYM 5 4 71.0 59 17 59 2.41
Buehler, LAD 5 0 77.1 56 14 72 2.56
López, Mia 2 3 75.0 63 19 76 2.76
DeSclafani, SF 6 2 75.2 56 21 66 3.09
I.Anderson, Atl 4 3 66.1 52 26 69 3.26
Alcantara, Mia 4 5 85.0 68 24 80 3.39
Kershaw, LAD 8 5 82.1 66 14 95 3.39
Mahle, Cin 6 2 68.1 55 21 78 3.56
Urías, LAD 9 2 78.1 65 11 85 3.56
Eflin, Phi 2 5 74.0 81 10 75 3.89
Márquez, Col 4 5 71.1 62 34 75 3.91
Gomber, Col 5 5 68.1 54 23 71 3.95
Wainwright, StL 4 5 73.2 65 19 67 4.03
Nola, Phi 4 4 75.1 74 17 85 4.06
Morton, Atl 5 3 66.0 60 26 75 4.50
T.Anderson, Pit 3 6 67.2 63 19 61 4.52
Hendricks, ChC 7 4 68.2 83 14 56 4.59
Senzatela, Col 2 6 64.1 75 17 42 4.62
Kelly, Ari 2 6 75.1 79 21 68 5.14
Corbin, Was 3 5 62.1 68 26 48 6.21
Castillo, Cin 2 9 64.0 74 27 60 6.47
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