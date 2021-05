Christophe Ena/AP

Naomi Osaka se retiró el lunes del Abierto de Francia y escribió en Twitter que se tomaría una pausa del circuito de tenis, en un giro dramático de eventos para la cuatro veces campeona de Grand Slam que reveló haber “sufrido largos episodios de depresión”.

El agente de Osaka, Stuart Duguid, confirmó en un correo electrónico enviado a The Associated Press que la actual número 2 del ránking no se presentará a disputar su partido de segunda ronda en el torneo de superficie de arcilla en París.