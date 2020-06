Nadal duda de un US Open en 2020

Si no hubiera sido por la pandemia que provocó la posposición, el Abierto de Francia estaría ahora en su segunda semana y Rafael Nadal probablemente en carrera por un 20mo título de Grand Slam. También hubiera celebrado cumplir 34 años en Roland Garros.

En cambio, Nadal se encuentra en su natal España, entrenándose livianamente — y preguntándose como todos en el tenis si el próximo torneo de Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos, se podrá realizar.

Y si se juega, ¿acudirá?

“Si me preguntas hoy si viajaría hoy a Nueva York, te diría que no”, dijo Nadal meneando la cabeza durante una videoconferencia con The Associated Press y otras agencias internacionales.

“¿Dentro de unos meses? Lo ignoro. Ojalá que sí", añadió. “Pero tenemos que esperar para poder tener una información más clara sobre la evolución del virus y cómo será la situación de Nueva York dentro de un par de meses. Nueva York ha sido uno de los lugares más afectados por el virus. Ya se verá".

Nadal piensa que se precisan dos requisitos clave para que el US Open se pueda disputar — y de paso la reactivación del tenis en todas partes: seguridad de que se puedan evitar los contagios de coronavirus y que todos los jugadores puedan viajar sin restricciones.

“No podemos volver hasta que tengamos una situación sanitaria segura”, dijo. “Y que sea igual para todos en cuanto a que los jugadores de cada país puedan trasladarse a los torneos en circunstancias seguras".

El tenis, como casi todo el deporte, ha estado paralizado desde marzo debido a la pandemia de COVID-19.

Las giras de la ATP y la WTA fueron suspendidas hasta por lo menos fines de julio. El Abierto de Francia se jugará en septiembre en vez de mayo. Wimbledon fue cancelado por primera vez en 75 años.

Se espera una decisión sobre el US Open dentro de unas semana. El torneo debe arrancar en Nueva York el 31 de agosto.

La presidenta de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, Stacey Allaster, dijo a AP el sábado que los planes de contingencia incluyen brindar vuelos chárter desde todas partes del mundo para traer a los jugadores y que éstos arrojen negativo en pruebas por el virus antes de embarcarse.

“Realmente creo que necesitamos ser pacientes, ser responsables", dijo Nadal. “Y tenemos que tener calma y hacer las cosas bien”.

Nadal, quien cumplió 34 años el miércoles, señaló que estuvo más de dos meses sin tocar sus raquetas hasta que recién volvió a entrenar con menor intensidad a la habitual.

“Voy lentamente, paso a paso, sin jugar todos los días, sin practicar mucho”, dijo.

En este momento del año, Nadal estaría a tope en el polvo de ladrillo de Roland Garros, donde ha ganado 12 de sus 19 títulos de Grand Slam.

Se expresó ambivalente sobre si el Abierto de Francia se podrá jugar a inicios de otoño.

“Echo de menos el tenis. Echo de menos el torneo que más disfruto", dijo Nadal. “Pero al mismo tiempo no pienso en ello. Mi mente se enfoca en recuperar mi vida normal. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar esa normalidad”.