NO. 14 FLORIDA ST. 64, UNC-GREENSBORO 54

|FG
|FT
|Reb
|UNC-GREENSBORO
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Abdulsalam
|21
|0-1
|0-0
|1-5
|0
|2
|0
|Allegri
|22
|2-7
|0-0
|1-1
|2
|2
|4
|Hunter
|31
|3-9
|0-0
|1-4
|0
|2
|7
|Ke.Langley
|30
|5-10
|1-1
|0-1
|3
|3
|16
|Miller
|35
|7-18
|3-6
|0-5
|4
|3
|17
|Koval
|19
|0-6
|4-4
|3-4
|1
|2
|4
|Leyte
|13
|0-0
|0-0
|1-5
|0
|0
|0
|McGinnis
|11
|1-5
|1-2
|0-1
|0
|1
|4
|Ko.Langley
|10
|1-4
|0-0
|0-0
|3
|2
|2
|Thompson
|5
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|Hensley
|2
|0-0
|0-0
|0-0
|1
|1
|0
|Totals
|200
|19-60
|9-13
|7-26
|14
|18
|54
Percentages: FG .317, FT .692.