N.Y. Yankees 6, Cleveland 1

E_King (2), De Los Santos (1). DP_New York 0, Cleveland 2. LOB_New York 1, Cleveland 9. 2B_Donaldson (16), Ramírez (26). HR_Rizzo (22), Stanton (20), Rosario (3). SB_Kiner-Falefa (12). SF_Higashioka (3).

IP H R ER BB SO

New York Cortes W,7-3 6 3 1 1 0 6 King 2 2 0 0 1 3 Peralta 2-3 2 0 0 0 1 Holmes S,15-16 1-3 0 0 0 0 0

Cleveland Civale L,2-5 6 5 4 4 2 6 De Los Santos 1 2 2 2 1 0 Shaw 1 0 0 0 0 2 Hentges 1 0 0 0 0 1

Civale pitched to 2 batters in the 7th.

HBP_Peralta (Palacios). WP_Peralta.

Umpires_Home, Rob Drake; First, Will Little; Second, Todd Tichenor; Third, Brennan Miller.

T_3:09. A_29,236 (34,788).